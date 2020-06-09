接連在2020總統大選與高雄市長罷免案失利，國民黨似乎面臨到最黑暗的時刻。不只是社會，即使是藍營，持國民黨崩潰論、改革無效論、永久在野論、邊緣小黨論的人也不在少數。

國民黨確實處於低潮，但倘若認為將就此一蹶不振，就此垮台，或許也太過悲觀。事實上，仔細觀察近來輿論動向，對藍營持最悲觀論點者，大抵可以區分為兩種分類。其一，綠營落井下石、推波助瀾者；其二，藍營內鬥內行、趁亂牟利者。極為諷刺的是，兩邊政治立場光譜迥異的群體，在論點主軸上竟出現許多不謀而合之處。

藍營最主要的弊病，始終是黨內互打，勢強的仗勢欺人，勢弱的暗中傷人，反覆內鬥之下，造就的就是國民黨孱弱的體質。在民主體制裡，國民黨不會因一次敗選、一次失利，就因此瓦解，但從過去的經驗來看，卻會因內鬥而走向衰敗。

與悲觀者想的不同，在罷免案通過之前，國民黨雖然還稱不上重振，但確實已經走在谷底反彈的道路上。對比美麗島民調，從3月到5月底，國民黨的正向評價成長4.1%、負向評價減少3%，政黨支持率更增加1.5%。同期民進黨則正向評價減少1.5%、負向評價增加6%。藍營成長雖然看似不多，但在此前半年裡，國民黨是驟幅下滑。從此來看，在受制於疫情影響的情況下，黨的表現並未如悲觀者想像中的不堪。

從不同的政治視角來看，當前國民黨的政治低潮，有些人看起來像危機，但從政黨再造的角度來看，其實也同時是轉機。比如說近日的退黨潮，包括曾獲得國民黨提名2次參選基隆市長與立委的謝立功轉投民眾黨，事實上就是調整藍營政結構的契機，去蕪存菁，找出對國民黨價值有信念且能爭取社會認同的政治工作者。

從這個角度來看，目前國民黨確實是有取得一些成果的，根據數據，3月至今新入黨的5000位黨員裡，年齡在40歲以下者，接近一半，遠高於總體青年黨員比例的3個百分點左右。而由革命實踐研究院舉辦的青年營隊，更展現出前所未有的踴躍，至今已逾300人報名。青年化的跡象，實在不像是一個即將走向瓦解的政黨。

罷免案通過之後，江啟臣以「擁抱身旁的戰友，我們還能再戰」為題，向藍營支持者喊話，這不只是駁斥悲觀論、凝聚藍營士氣，更是宣示拒絕切割黨內任何人。對比過往藍營明哲保身、愛惜羽毛、遇事切割的調性，可以說展現了截然不同的作法。當前的國民黨，要做的就是加法，而不是減法的改革。任何一分力量，都是監督制衡的基礎，也是國民黨所正欠缺的一塊。唯有從中華民國本位思考，盡在野黨的職責，而不是為一人一派一黨的利益搞鬥爭，才是國民黨未來應走的路。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）