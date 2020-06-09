國防部9日表示，「上午偵獲中共蘇愷-30戰機多架次，短暫進入台灣西南空域」。共軍的蘇愷-30是向俄羅斯採購的戰機，以國土防空為主，目前是主力戰機。另一種海軍型SU-30MKII是雙座攻擊機，由於其性能優異，大陸開始仿製並改良為殲-16，具有超強攻擊能力，是未來共軍空軍的主力戰機。國防部強調，針對這批共機，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

所謂「台灣西南」空域的說法非常含混，聽起來很怕人，好像已經到了高雄外海。其實「台灣西南」空域與「台灣海峽西南」空域兩者根本不是一碼事。台灣海峽從澎湖群島以南整個成大喇叭口狀展開，因此這次共軍戰機出海真正的位置應該是汕頭外海的「台灣海峽西南」空域，而不是高雄近海的「台灣西南」空域，兩者相距至少200浬。

據民間航跡網站追蹤，一架美國海軍波音C-40A「快船」運輸機自琉球起飛，繞過基隆後進入我西部陸地上空向南飛行，穿越整個西部空域於台南附近出海，繼續進入南海，經越南上空後至泰國的羅永府（Rayong）消失。這種波音737-700C型運輸機專門在美海軍各陸地後勤節點間運送關鍵型軍品。

我國國防部表示，美機進入我空域是按程序完成申請，期間並未降落我任何機場，也沒有臨時性的機件故障。於是立即引起國內某些專家的遐想，飛機上可能有美國高級長官搭載，也可能載有重要裝備，雖未在台灣停留，無論如何，專從台灣通過就表示這件事政治意義重大。事實上這是慣常走的東部航線因近期九棚在飛彈試射，所以美機改申請西部的W-4航線，沒有特殊意義。

當美國疫情正熾，尚未有效控制，而國內暴亂此起彼落，對照之下中國大陸已擺脫疫病恢復正常，正全力補趕失落的經濟。川普如何重擊中共，在混亂紛擾下，正愁無計可施。而此地有人願當馬前卒，對中共採取遊走紅線邊緣，挑釁激怒中共，可讓美國有機可乘。當美國與中共雙方機艦密集出現在台海周邊海空域時，將使台海情勢不斷緊繃。

如6月4日美艦羅素號剛穿越台灣海峽，9日美海軍的運輸機就堂而皇之地從台灣西部國土上空直穿而下，這件事可真讓國內某些專家喜不自勝，稱「無論原因為何，此次飛行路徑顯示台美互信深化，政治意義重大。」

如此說來，如果再把9日發生的兩件事連成一起，那就是共軍戰機出海，美國軍機刻意穿越台灣領土上空為的是趕來為我助威，如再把這個說法擴大，豈不成為台海如發生衝突，美軍一定會來支援我們，甚至幫我們打仗。拜託，請不要再灌迷魂藥給老百姓了！

（作者為海軍退役中將）