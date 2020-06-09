大甲媽11日晚上終於要起駕遶境了，白沙屯媽祖也將跟進遶境，信眾無不引頸企盼。令人不解的是，遶境盛況人數難以控制，中央疫情中心指揮官陳時中硬是訂出不符常情的指引，開放千人的規模，難道媽祖也得「順時中」？

大甲媽9天8夜遶境是國內陣頭規模最大、參與人數最多的宗教活動，曾被Discovery頻道選為與天主教徒梵諦岡聖誕彌撒、回教徒麥加朝聖，共列為世界三大宗教盛事之一。

大甲媽遶境原定3月19日起駕，因當時疫情嚴峻延期，如今疫情已緩和，全台7日起大解封，但媽祖遶境指引仍是開放千人規模。

鎮瀾宮為了順時中，強調遶境大轎周圍及大甲媽所有隊伍將控制在800人以內，但這根本是不可能的事，因每年追隨媽祖遶境的人數都達上百萬，尤其指揮中心呼籲信眾線上直播參與，顯然陳時中等「防疫五月天」沒有親身參與過。

信眾之所以不畏溽暑追隨媽祖，跪拜鑽轎底迎媽祖，係基於信仰之虔誠，可能是為家人祈求健康平安，可能為了還願，或有心事想向媽祖傾訴，甚至感應神蹟膜拜，種種心靈慰藉只有參與遶境才能感受。

常理可知，跟隨媽祖遶境的信眾根本不可能保持社交距離。台灣防疫成績已被吹捧上天，陳時中何不勇於承擔，不要再沉浸於零確診迷思，指引明訂參與遶境者必須戴口罩，不必再矯情的限定人數，否則信眾一旦成千上萬湧現，難道要慈悲的媽祖趕人？

大甲鎮瀾宮媽祖遶境全長340多公里，最近全省跑透透的陳時中，不要只忙著當業配王，何妨親身體驗一下大甲媽遶境，就會了解所規定的遶境指引，硬逼媽祖也得順時中是多麼的荒謬！