高雄市長韓國瑜正式遭到市民罷免後，部分韓國瑜支持者發起全台報復性罷免活動，並點名5位民代為第一階段推動罷免目標。其中，又以罷免高雄市議員黃捷的動作最為積極，不但已經展開連署，更早已達成第一階段連署提案門檻，即將送高雄市選委會，展開二階段連署。

然而，面對可能來襲的報復性罷免潮，泛綠陣營的雙重標準又再度展露無遺。從選前宣稱罷免是公民權的展現，社會各界應該予以尊重。到選後，當自己變成可能的被罷免對象時，又開始改口呼籲冷靜，希望社會不要持續對立。但罷人者，人恆罷之。當罷免投票前，政治人物用煽動式言論，甚至是動用國家機器強行介入，鼓勵民眾踴躍投票時，其實就應該想到，不論罷免案結果如何，最後反對方的反撲，一定不亞於罷免發動方。台灣社會將永無寧日，政黨政治也將處於高度緊張對抗的狀況。

綜觀罷免成案，必須有天時、地利與人和三個要件同時存在。所謂天時，就是政治人物的過錯要能引起選民共鳴，成為可以發動罷免的看似正當性理由；地利，則是選區的藍綠既有政治板塊與選民結構必須要有利罷免提案方；人和，則是發起人要有一定的論述能力與能夠有效運用各種政治資源，三者缺一不可。其中，又以看似正當性的罷免理由最為重要。

此次罷免，韓國瑜個人的誠信問題，的確給了綠營很好的罷免理由，也引發許多在地認同者的不滿情緒，外加高雄綠大於藍的選民結構，以及國民黨初選分裂轉至他黨的支持者挹注，配合親綠媒體選擇性報導與政府機關的作為與不作為，三個要件全數到位，方能造成最後罷免成案的結果。

因此，若是韓國瑜支持者真心要發動報復性罷免案，就必須審慎思考罷免提案的理由，並仔細研究該選區政治板塊與藍綠結構以及募集一定數量的政治資源。過於情緒性或是漏洞百出的提案，只會削弱罷免案的正當性。即使成案，也會造成支持者們受限於社會壓力而不敢出門投票；而對於政治板塊綠大於藍的選區進行罷免提案，也只會造成貽笑大方的後果，結果不但會不如預期，反而補足綠營罷韓的正當性！

事實上，自從《選罷法》因人設事將罷免投票率下修後，就埋下政治仇恨與對立的因子。雖然同意罷免韓國瑜的票數已高於韓國瑜的市長得票數，但罷免投票率仍未達50%，相較於縣市長選舉普遍都有65%以上投票率，難免正當性不足，且無法解釋為何反對罷免方，必須配合參與一場選舉人覺得沒有意義的選舉？如今，相同制度的反噬，恐是此次爭相出頭的泛綠小黨民代噩夢！

回想當年，時代力量立委黃國昌就是因為受惠於舊制，投票率須達50%以上，才僥倖保住其立委席次。黃國昌面對自己的主張恐造成自己被罷免時，竟也語塞，含糊帶過。因此，在現行制度不改的前提下，當罷免摻雜政治算計與政黨席位競爭後，民進黨是否還會以相同手法與強度，幫助接下來的非黨籍的民代度過罷免難關，恐不無疑問。他日回首今時，泛綠小黨民代恐成為民進黨的棄子！

（作者為前民調機構研究員）