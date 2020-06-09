9日，石垣市市長中山義隆在市議會例會上，提交將該市行政區畫所含的釣魚台列嶼（日本稱為「尖閣諸島」）地址由「登野城」改為「登野城尖閣」的議案。此事石垣市雖對外澄清「無關外交問題」，但更名恐醉翁之意不在酒，其背後的外交謀算令人玩味。

在日中關係回溫之際，石垣市以市民常與石垣島市街區地名登野城相混淆，造成行政手續事務性差錯為由，擬變更釣魚台地址，再度引發台灣輿論熱議，挑動兩岸與日本的政治敏感神經。

其實，此近似變更道路名稱之舉無關日本對釣魚台列嶼地理名稱的改變，但石垣市的地址更名凸顯沖繩當局對釣島的行政管轄，亦有宣誓主權的意涵。因此，我國外交部循例以聲明宣誓釣魚台列嶼主權，而行政管轄釣魚台列嶼的宜蘭縣議會更超越藍綠，決議釣島地址正名為「頭城釣魚台」，以「以彼之道，還施彼身」，再次以實際行動捍衛釣魚台主權，值得國人肯定。

在野田內閣「國有化」釣魚台後，中國大陸以海監船（後改制為海警）定期在釣魚台列嶼周邊海域維權，創造與日本共同存在於釣魚台的新現狀。而台灣在馬英九總統主政下，亦藉穩定的兩岸關係創造台日關係空間的對外政策，在經歷17次的台、日漁業談判後，簽訂《台日漁業協議》，取回釣島周邊海域漁權，形成兩岸與日本在釣魚台列嶼三足鼎立之勢。

然而，蔡英文上台後，外交上援取對美國一邊倒政策，揣度將台灣的安全與「美日同盟」掛鉤，兩岸關係漸趨惡化，對日關係陷入被動，不僅「台日漁業委員會」的後續談判成果乏善可陳，在釣魚台維權更消極以對，致使在釣魚台主權宣誓上淪為紙上談兵，釣島周邊海域只見大陸海警與日本海上保安廳，台灣在釣魚台爭端中，有邊緣化之虞，此對我國之釣島主權及海洋權益負面影響至巨。

台灣內部帶有深淺不同之藍、綠意識形態對立的「日本觀」更直接投射在朝野不同的「保釣」主張中，使本應一致對外的「保釣運動」意外成為藍、綠內政戰線的延長。在台灣，「保釣」似乎成為分斷藍、綠的政治歧見之一，模糊國人對釣魚台列嶼主權認識，動搖社會的「保釣」信心。「保釣」在台灣難以擺脫統、獨、藍、綠的羈絆，此造成台灣在釣魚台主權聲索及對日本之抗議上，「理雖直，卻氣不壯」。

其實，泛綠陣營中亦不乏「保釣」人士，除民進黨創黨元老張俊宏外，前副總統呂秀蓮是位令人尊敬的「保釣」前輩，但張俊宏不諱言「保釣」在藍、綠中的溫度差，「保釣運動，總給人一種印象，以為那是以『泛藍』陣營或是以外省人為主體的運動」。統獨意識裂解台灣社會，糾纏在兩岸與美、日間，「保釣」亦弔詭地質變為「擁護本國政府或政權」，或「確認彼此的認同感」。

僅6平方公里左右的蕞爾小島—釣魚台列嶼，不僅為美、日、中在東亞區域博弈的戰略支點，更成為解構台灣人「身分認同」的重要線索，其間主權誰屬，當下似乎成為次要。

因此，釣魚台主權爭端除為台、日間難解之外交問題外，更成為錯綜複雜之民族意識與民粹主義問題，但揚棄綁架台灣社會的「顏色政治學」應為當務之急，否則難以舉國一致，捍衛「我們的釣魚台」。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）