三月十二日總統核定「軍事主管任期制度」。二十七日日本政府擬推翻和約約議。二十八日葉公超聲明，我對日和約立場不變。

游擊總部撤銷返台

四月十二日韓國釜山戰俘營華籍戰俘刺血上書蔣總統，誓願效忠蔣總統，參加反共抗俄。二十八日中日雙邊和約，由葉公超與河田烈代表中日雙方在台北正式簽字，自二月二十日舉行第一次正式會議起，至四月二十八日在台北賓館正式簽字止，共舉行正式會議三次，非正式會議十八次，議定文件為中華民國與日本間和平條約一件，換文二件，同意紀錄一件。中日和約共計十四條，經雙方國會通過批准於八月五日在台北互換批准文件。此後我國在東京設立大使館，日本在台北設立大使館，兩國關係乃恢復正常。我國外交部裁撤駐日代表團，任命董顯光為駐日大使，日本派芳澤謙吉為戰後首任駐華大使。

五月十日美國政府任命克拉克（Mark W.Clark）為中將接任韓境聯軍統帥。

六月十三日美國太平洋艦隊司令海軍上將雷德福（Arthur M. Redford）來台訪問後，促請美國政府優先以現代化武器裝備我國軍隊。

七月十九日總統答覆美聯社記者稱：對共軍採取積極措施，不會觸發世界大戰，我國反攻大陸，毋須外來人力及地面部隊協助。

十月十日我閩海游擊隊突擊南日島大捷，俘共軍五九六人。

四十二年元月十五日中央常務委員會通過，派先生兼任中國國民黨浙江省黨務特派員，沈之岳兼任書記長，設辦公處於下大陳；除在各島嶼建立本黨組織外，先生特別重視物色冒險犯難勇於犧牲之青年黨員，加以訓練，密遣深入敵後，從事秘密活動。先後計有五十餘人，其中有因通訊暴露而殉職者，亦有經常與中央直接聯繫者。

披山之西為羊嶼、大、小麂山，更南為雞冠山，均靠大陸，向無守軍，我雖一度突擊，亦未佔領，而國防部特種情報人員，經常藉以進入大陸，共軍亦偶派兵來搜索，此出彼入，互不相干。山上居民亦互供彼此情報，藉以取利，是年五月下旬，我國防部情報人員方進入其地，即為中共潛伏官兵所捕，乃請披山地區司令部發兵佔領雞冠山，兵未動而謀洩，共軍遂以一營之眾，先我佔領雞冠山，北掠大小麂山、羊嶼諸島，並在大小麂山設置砲兵陣地，每日轟擊披山，至七月中旬未止，而我缺乏砲兵，一任其濫肆轟擊，先生以其影響南部各島之安全，乃部署第四突擊大隊任大小麂山之攻擊，第五突擊大隊之一支隊佔領羊嶼，第一大隊為預備隊，藉海軍第二艦隊之掩護，分乘十一艘機艇發航，於六月十九日夜半登陸，擊滅羊嶼共軍，破壞其砲兵陣地，佔領小麂山，而大麂山共軍陣地，築設有三層鐵絲網，雖我軍奮勇突進，然無破網工具，先生以徒傷士卒，乃同意部屬建議，命撤回，是役擄獲敵砲十二門，機槍二挺，衝鋒槍及步槍六十三枝。

先生至大陳，用代名秦東昌，除下大陳海軍陸戰隊隊長楊作漣為七分校學生相見時知為先生外，即各游擊司令與洞頭被俘官共，亦皆不知，顧自雞冠山之役國防部情報人員被俘後，共方始悉秦東昌即為先生其人，華東軍區乃大為驚愕，除大事宣傳廣播外，乃積極部署，以攻勢行動，於是有積穀山之役。

積穀山遂告陷落

六月二十四日下午二時，前沙共軍砲轟我積穀山。積穀山位於大陳之南，距總指揮部所在地大忝里海面一萬四千公尺，守軍為戰鬥第二團之一大隊，計八十九人。總指揮部配以無線電台一座，先生審其地之重要，先請國防部撥發水泥鋼筋，俾構築工事，乃以地缺沙石，無法完成工事，島為岩崖，僅山麓有粗淺野戰工事，共軍初以砲火轟擊，先生命海軍十五號艦艇巡邏還擊，發數十砲，不能遏止，而敵砲益密，時山中有霧，守軍隊長劉咸一，就能望見敵船群向我疾駛，於十八時左右共軍強行登陸，先生乃命下大陳海軍陸戰隊一個隊馳援，終因風大浪高，驚濤拍岸，無法接近，積穀山遂告陷落。

沿海諸島其登陸通道，皆在西側，積穀僅有西岸一路可登，距大陸前沙極近，而距大陳則十四公里有奇，先生雖曾命劉咸一另闢一通道，限於器械，所開通道，巉岩仍不可登，共軍既佔積穀山，即設置大量長程岸砲，阻我西繞攻擊，先生數度謀以規復，因不果行。

自積穀山失陷，美國西方公司以為中共迫近大陳門戶，遂於六月十七日撤退。其大陳地區領導人巴羅（Robert Barrow）於行前流淚向先生辭行，對我台北國防部不盡力支援大陳，而又要先生負責，甚不以為然。巴羅返美後回軍，最後成為美國陸戰隊上將司令。民國七十二年他以退役之身，來台北晤及我陸戰隊司令屠由信，盛讚三十年前在大陳所共同奮鬥的胡將軍對國家的忠誠、負責、勇敢、堅決，在西方將領中難以見到。台北國防部當時除派員來大陳調查外，並於六月底商同美軍顧問團派遣作戰、情報、通訊等業務，參謀率同譯員來上大陳詳研作戰情況及爾後措施。以為在共軍有積極窺犯之陰謀下，我大陳方面之防衛作戰，須完全仰賴海空軍之密切協調合作，而現有之各級指揮組織，部隊素質，後勤補給及海空支援等方面，缺點太多，務?符合陸海空三軍聯合作戰之要件，始克應付共軍。七月初，國防部決定撤銷江浙反共救國軍總指揮部，改設大陳防衛司令部，以劉廉一為司令。先生奉命回任總統府戰略顧問委員會上將顧問。先生於四十二年七月三十一日偕秘書長趙才標、醫官許正魁及衛士三人，乘泰字號軍艦回台，留鍾松副指揮官辦理移交。先生心內頗有大陸敵後工作之部署不得不中斷為憾。

先生在大陳，未滿二年，突擊大陸達三十九次，而執行突擊之部隊，率皆訓練未成，並缺薪餉給予，唯尚忠勇之氣，兼以槍械窳劣，補給不足，全賴先生威德感召而承受節制赴戰者也。（待續）