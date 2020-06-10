無色覺醒》 劉必榮：非裔佛洛伊德之死！美國種族歧視悲歌！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第649集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為網友做客觀評論分析：「非裔佛洛伊德之死！美國種族歧視悲歌！」。

美國社會長期存在嚴重的種族歧視，白人警察對非裔過度執法的情況，也絕非頭一遭。即便美國曾有非裔總統歐巴馬出線，其實也未根本解決根深蒂固的種族不平等問題。據統計，由於非裔在美國生活條件及經濟狀況較差，可能無力負擔高額醫療保險，故普遍所得醫療照護相對不足，非裔面臨流行病毒感染確診人數，也較其他種族高出許多。

在這次美國警民事件衝突下，也就擴大成為人民不滿警察執法暴力的岀口，讓有色人種得以宣洩長期身處種族歧視及社會底層的不平。而美國總統川普的國家主義和反移民思想，更是他們強烈反對的政策。除此之外，川普不但沒有安撫群眾情緒，反而指責民主黨地方州長執法態度不夠強硬，以及極左派份子煽動暴力抗爭，並宣稱要將所謂「反法西斯主義」「Antifa」（anti-fascist）意識形態，歸列入恐怖組織名單。

據《BBC》新聞網報導分析，美國的Antifa始於1980年代，其自認並非以組織形式，而大多數Antifa份子，反對所有形式的種族主義和性別歧視。2000年代初，Antifa在美國幾乎處於休眠狀態，直到美國總統川普片面指控美國的Antifa似乎開始復甦。Antifa的強調重點在於對抗極右翼的，而非推廣左傾政策。

美國警察過度執法致非裔男子佛洛伊德（George Floyd），在拘捕過程中遭警察壓頸過久致死事件。目前仍在全美持續抗爭延燒，也包含白宮所在處華盛頓特區，美國各地陸續實施宵禁，短時間仍未有平息的跡象。此外，美國總統川普（Donald John Trump）也揚言若各州無法盡速恢復社會秩序，他將不惜援引「暴亂法」（Insurrection Act）派軍隊來維持美國內部社會秩序。

其實，華府對於如何處理暴動同樣有一番論戰。鴿派希望總統川普能站在道德的高度出面主張美國團結，但鷹派卻力倡總統應該採行嚴厲的手段，以穩住白人最大票倉。川普近日宣告不排除動用武力鎮暴來進一步平事，也能了解兩方的論戰的最終結果，是由鷹派的強力手段脫穎而出。

今年正逢美國總統大選年，現任總統川普的任何舉措將牽動著年底的選戰。美國民主黨參選人拜登（Joe Biden），6月5日正式取得民主黨總統候選人提名資格，接下來他將直接對決美國總統川普，根據最近的民調，拜登的支持度已經或有超越領先川普。可以看出，川普在前陣子全美抗疫慢半拍，接續經濟股市崩塌以及種族歧視抗爭運動等，全國性危機處理失當不利，已影響到民意支持度，未來華府白宮的主人，易主機會將大幅增加。

這場美國總統候選人大戰，在美國受新冠肺炎肆虐疫情時，川普更暴露不尊重專業政策，罔顧人民生命及偏執管理缺陷。民主黨候選人拜登5日發表聲明，「我可以很驕傲地說，我們將以一個團結的政黨之姿，贏得這場大選」。沉穩表現趁勢反撲，這是拜登第三次角逐，終於成為民主黨總統候選人。不過，這也可能只是在野黨監督政府決策亂象，卻不需負擔任何背書責任的挑戰優勢。因為不管之後下屆美國總統大位花落誰家，美國社會的種族裂痕，都是未來領導人亟需解決的課題……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！