今年以來隨著疫情蔓延，國內物價續跌，有關通縮（deflation）的疑慮時有所聞，日前主計總處公布最新的預測，也把今年的消費者物價大幅調降，因而出現連跌三季的情況，證實了通縮的風險確實是存在的，而且比想像中更為嚴重。

原預測是消費者物價（CPI）四季皆上揚，新預測是自第二季起的漲幅依序是-1.0％、-0.5％、-0.3％，依國際貨幣基金（IMF）的定義，連兩季下跌即屬通縮，如今估計將連跌三季，由此可知，通縮將是未來半年台灣最大的風險。

何謂通縮？通縮就是指總體物價持續下跌，一般都用CPI加以評估，因為消費者物價是反映最後消費市場的價格，這項物價跌一、兩個月不是大問題，但若跌個兩季、兩年就是大問題了，反映總體經濟結構失衡，隨後有可能讓一國進入跌價、衰退的循環而讓經濟陷於衰退（recession）、蕭條（depression）的困境。

雖然，通縮未必都帶來衰退，但最後演變成衰退的比率也不低，例如日本自1999～2005年物價連續跌了七年之久，同時間日本出現了失落的十年，這段期間日本揮別昔日高成長、低失業的日本第一，轉而出現低成長、高失業的困境，依據統計，這七年日本平均經濟成長率只有1.2％，而失業率平均已升至4.8％，長期以來日本失業率約在1～3％，從未這麼高過，這是日本戰後失業最嚴重的七年。

這說明日本經濟已出現結構變化，而占國內生產毛額比重極高的民間消費疲弱的現象從物價年年走跌，即可看出端倪，表面是物價下跌，實際上是所得停滯、企業外移、工作機會減少、所得分配不均等毛病匯聚而成的結果，這些現象再透過產業關聯互相影響，遂衍生出經濟衰退、失業率飆升的現象。今年以來受肺炎疫情影響，出入餐廳、辦公廳舍都要量體溫，體溫不正常便得加以觀察，以此比喻，物價指數猶如溫度計，物價不正常猶如體溫不正常，反應出總體經濟的不正常，雖未必會致命，但也不可等閒視之。

許多人會覺得物價下跌可能是技術進步、生產力提高的結果，不是壞事，然而小跌數月還算合理，連續數季下跌豈是正常？而且生產力提升可能是運用自動化設備、生產線外移所致，從生產力而言固是好事，但從就業、薪資、所得分配等各方面加以檢視，恐怕就未必是好事了，總合這些正、負效果會反映在通膨率（消費者物價漲幅），當通膨率持續為負數，就顯示其總體結構有些隱憂，日本物價連跌七年的歷史，我們並不陌生。

對於物價經此修正連跌三季，主計總處高層認為：「通縮讓人擔心的不是通縮本身，而是通縮造成的結果，如果物價下跌而經濟成長還不錯，就不必要擔心。」這話雖然有些道理，卻也忽略了物價做為總體經濟溫度計的預警作用，物價下跌也許伴隨著經濟成長，但長此以往終非好事，2000年之前全球出現「低通膨、高成長」曾一度被譽為新經濟（new economy），沒過多久，通縮席捲亞洲，網路泡沫破滅，台灣出現半個世紀以來首次經濟衰退，這說明總體經濟有些訊息隱於物價指數之內，從物價指數可以看到的風險，GDP未必會看得到。

我們再看1920年代的美國，隨著技術進步，產能提升，美國自一戰期間的兩位數通膨率轉而為溫和通膨，自1927～1929年通膨率更轉為-1.7％、-1.7％、0.0％，通縮已然出現，而與此同時美國經濟還是一片大好，股市屢創新高，當年經濟學家推崇這是新時代（new era）的來臨，連耶魯大學經濟學家費雪（Irving Fisher）也樂觀的表示：「美國經濟已開啟了新而絕無終了的繁榮年代。」1929年美國經濟成長高達6.6％，確實無愧於新時代的讚譽，然而總體經濟的溫度計已發出通縮的警告，只是人們一直沉醉在經濟成長、股市榮景，而忘記了物價已不正常，隨後1930年大蕭條猛然而至，衰退達四年之久，若能提早注意，何致於此。

今年的經濟迄今仍晦暗不明，疫情尚未落幕，中美貿易紛擾又起，美國反種族歧視抗議潮愈演愈烈，這些個別現象已屬嚴重，如今交錯而來更紛亂不已，在這一情勢下，即使我們可以說，國內物價的下跌是受惠於原油、橡膠、棉花、銅、鋁等農工原料的行情走跌，但這看似有利的表象依然潛藏著無窮的通縮風險，從2000年之前的新經濟、1930年之前的新時代，以及隨之而來的蕭條、衰退，歷史已給我們許多教訓。

我們呼籲執政當局，切勿輕忽連續三季物價下跌的預測，其間隱藏著許多我們看不清的結構問題，反映著成長與分配的失衡，也對照出如今政府治理的困境，不要以為經濟成長是一切，也不要認為風暴不會到台灣，想當年這些經濟學家何等睿智，但也正由於忽略了通縮而誤判情勢，今天我們切不可重蹈覆轍才好。

(工商時報)