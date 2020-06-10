6月10日美軍行政專機罕見的沿台灣西岸南飛，共機編隊隨即緊急起飛，飛航至海峽西南空域，美軍、共軍似有針鋒相對、相互較勁意味，當此中美衝突升高、川普選情不利、兩岸對抗情緒緊繃之際，兩岸當局都必須非常謹慎研判、解讀相關訊息，避免製造不必要的摩擦。

美軍行政專機循西岸國際航道南飛，確實罕見。不過，當時國軍正在東部海岸演訓，東部飛行航道鄰近射擊通報區域，為考量飛航安全，因而循國際民用航空體制，向我提出申請飛航過境，接受我民用航空作業體系管制導引，飛往泰國烏打拋空軍基地，美軍應無特殊政治目的。

當美軍專機過境飛航至南海越南海域時，共機編隊飛航至海峽西南空域，並作勢要進入我防空識別區，國軍廣播警示並派機攔截，共機隨即返航，明顯是表達政治姿態。

自台美斷交至今，美軍行政專機經常依據民航體制申請，航經我周邊空域，美國政要來訪也都是搭乘美軍專機直接降落松山機場，媒體亦曾公開報導，相關紀錄清楚透明，從未引發大陸負面評議。

如今同樣事態，卻引發大陸強烈反應，顯現海峽緊張情勢升高，已無法忽視。儘管共機活動表面上並未直指美機，但配合多位大陸涉台學者與軍事專家隨後的強烈談話，應該可以理解，北京對美軍打擦邊球挑動北京紅線，台北又刻意配合演出，反彈越來越情緒化。

反觀台灣，親政府立場學者，紛紛以「美台關係提升」定位美軍行政專機事件，不禁讓人想起，當年政界人物訪美行程，巧遇美國總統座機從頭上飛過，居然拿來大作「台美關係提升」文章的往事。

觀察網路社群發言，可以發現一個有趣現象，激進台獨與武統論者都將美軍行政專機正常過境，不斷加碼政治解讀，顯然兩個政治光譜的對立極端，都有意將台灣變成失速列車，透過衝撞挑起北京與華盛頓武力衝突，此一現象深值憂心。

兩岸有識之士早就提出警語，隨著川普選情劣勢升高，兩岸衝突可能性隨之提高，更有論者點破，美國在大戰略布局上，就是在刻意導演下個珍珠港事變，以便找到全球圍堵北京的口實。在北京與華盛頓相互周旋較勁議題上，最有可能產生武裝衝突場景就在台海，台灣激進台獨與大陸武統派，更是順勢操作，讓雙方走向兄弟鬩牆骨肉相殘的悲劇舞台，其結果卻是讓華盛頓政客撿個大便宜。

我們嚴肅呼籲大陸涉台學者專家，兩岸情勢如此惡劣，必須發揮理性與良知，避免意氣用事與口舌之快，更不能為求政治正確而寧硬不軟。我們深知北京政策有其穩定性，和平統一仍是嚴肅承諾，黨政文件白紙黑字立場，絕對遠重於任何檯面新聞人物受訪的即興發言，短視氣話與狠話，無益於穩定的兩岸關係。

台灣深受網路文化與民粹思維影響，包括政治人物與學術界都傾向短線思維、迅速行動，形成典型的淺碟社會，但重鹹重辣片語隻字所挑起負面觀感，往往要花上千百倍唇舌才能解釋清楚或是化解對立。儘管我們理解檯面放話有其特定目的，但言者無心聽者有意，另生枝節所產生之負面效應必須正視。涉台專家學者應當理性看待台灣當前情勢，並謹言慎行斟酌用語，不要與激進台獨所希望塑建的氛圍相互唱和。刻意加溫到讓兩岸兵戎相見，不正是證明多年來涉台所作各項努力，到頭來都是白費功夫自我否定嗎？

反過頭來，我們亦要對國內大陸研究學者與軍事戰略專家呼籲，要是認為台海情勢如此嚴峻，還刻意火上加油，胡亂拋售政治搖頭丸及壯膽安慰劑，將辜負本身的專業學養。特別是胡亂牽扯想像，描繪北京沒膽或是無力對台動武，並且亂開華盛頓必然為台北撐腰，美軍定會馳援台灣的空頭支票，更是存心將台灣下一代送上戰場。

本報多年來秉持「真道理性、真愛台灣」立場辦報，我們篤信兩岸好，台灣才會更好信念。我們期待兩岸化解歧見，產生建設性正面互動。看到單純美軍行政專機循民用航空體制申請過境，因飛航安全選擇航路，居然能被曲解成如此荒誕，大陸衝動展現強烈軍事反應，若不自制後果堪慮。

台灣惡意操作兩岸情勢，早就喪失兩岸關係主導地位，未來情勢發展只能看北京與華盛頓過招。