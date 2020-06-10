5月下旬的兩會，大陸拋出港區國安法震撼彈，並在人大閉幕式上通過。兩會閉幕隔天，緊接著529舉行《反分裂法》15周年座談，由全國人大委員長栗戰書罕見發表長篇涉台講話，接著發動一批學者、官媒大談其意義；6月上旬香港各界陸續舉辦港區國安法座談，台港議題交替成為時事熱點，可以看出北京「港台一盤棋」的思路。

大陸國務院港澳辦副主任張曉明8日發表對港區國安法的「萬言書」講話，開宗明義指出「國家安全底線愈牢，一國兩制空間愈大」，並稱在大是大非原則問題上，一定要講原則、講底線；對照台灣，習近平去年年初對台講話也曾指出，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，底線思維如出一轍。

張曉明並引述港澳辦主任夏寶龍說法，指港區國安法針對的是「『港獨』、『黑暴』、『攬炒』勢力」；栗戰書5月29日則說，「《反分裂法》針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，是不得已情況下做出的最後選擇」。

張曉明還提到一國兩制的「大限」2047年，指「確實要考慮一下，香港拿什麼樣的記錄來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權」；兩岸關係則有2049年的隱性統一時間期限，因為習近平曾說，要在兩個一百年實現中華民族偉大復興，也說過統一是民族復興的必然要求。兩者時間接近。