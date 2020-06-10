香港反送中運動周年，距離北京宣布強勢推動「港區國安法」也已過去半個月，原本外界預計香港會成為美中新冷戰「爆點」或「脫鉤點」，短期內陷入政治衝突、社會動盪和金融暴跌不可避免。然而，近半個月的情勢證明歐美反制程度低於預期，香港抗議浪潮不如從前，北京立法決心更加堅定。當初「港區國安法」宣布時，外界普遍預計這是一場「懦夫賽局」，誰進誰退，結局似乎逐漸明朗。

先看香港內部政治動向。5月下旬至今的幾場集會遊行，參與人數都遠遜於1年前「反送中」的聲勢浩大，以往飛揚跋扈的「勇武派」全不見，警方的拘捕清場也更加順利。原因何在？其一，有分析指去年11月香港「最精銳勇武」已經被警方掃蕩大半，激進思潮雖存，但行動力大不如前。其二，國安法讓香港反對派亂了方寸，原本全力杯葛的《國歌法》以全員放水匆匆收場。無論泛民政客、媒體喊得多大聲，香港內部對國安法的反彈力道都遠低於預期。

再看香港經濟、金融和社會局勢。的確，北京將立「港區國安法」宣布之初，港股出現了應激式的下挫，「中產移民潮」討論也再度抬頭。不過，正是由於香港內部反國安法的政治、社會力道不足，也讓投資者對香港經濟和金融市場的穩定預期強勁回升。代表案例有二：一是港元/美金匯率維持強勢水平，即便川普政府揚言制裁，但未出現資本外流熱潮；二是港府、大陸國航注資國泰集團，北京以此釋放出對香港經濟「托底」訊號。

國際輿論對「港區國安法」最大的擔憂，無疑是該法生效執行後，是否衝擊「一國兩制」架構下香港自治、司法獨立、自由金融和資訊流動等優勢，同時對歐美的反制措施也持悲觀預期。不過，不僅是川普在5月29日的對中聲明「只聞樓梯響」，整個西方社會目前都持觀望態度，而這就是當前「懦夫賽局」的一個縮影。

英國雖然拋出給予部分港人「海外公民護照」及留英待遇等消息，但顯然沒有考慮跟隨川普政府的制裁。而且英國把「香港牌」和華為5G建設等議題捆綁操作，意在將香港議題納入到整個英中關係、對中政策的架構中思考，說明英國政府不可能暴衝。同時，北京放話一旦英國干預過多，就以匯豐銀行作為反制，這一下子就戳到英國痛點。畢竟倫敦作為全球第一大離岸人民幣中心，失去匯豐等同於割掉「動脈」，更何況大陸今年全面開放金融市場，英國更要斟酌利弊，謹慎決策。

英國如此，日本、德國、法國更是在香港議題上小心翼翼。安倍政府在東亞自貿區上有求於北京，同時也要保住日資在港龐大利益，「破罐破摔」明顯不是理性抉擇。德國外長近日更是公開澄清與黃之鋒會面，稱其分裂主義立場不符合德中關係發展原則。法國總統馬克宏與中方領導人通話時重申認同「一國兩制」立場。可見，中國大陸穩住德、法，就穩住整個歐洲對港態度，這讓美國試圖串聯全球「反中挺港」連線的努力踢到鐵板。

6月下旬，「港區國安法」細節將有可能在大陸人大常委會上公之於眾。近期北京一連串對港、對外動作，顯然是有備而來的「組合拳」，不僅意在降低港版國安法細節公布時的衝擊，也在進一步縮小川普政府的反制空間，讓這場「懦夫賽局」盡快收場。

（作者為智庫研究員）