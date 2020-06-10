日前美國海軍一架波音C-40A運輸機飛越台灣領空，而在不同時段，中共軍機多架亦短暫進入我西南空城活動，使台灣海峽的空域很熱鬧。由於上周美國第七艦隊驅逐艦亦曾由北向南通過台灣海峽進入南海活動，不難看出美中雙方在台海角力的升溫。由於中共多次對美國機艦在台海、南海的活動大表不滿，而美國又持續加碼派電偵機、反潛機，加大巡邏力度，使雙方互別苗頭的意味更濃。

美國機艦經常於台灣周邊海空域活動，有時又通過巴士海峽赴南海巡航，使人聯想到是要遏制中共試圖改變區域現狀的況味。由於美國是常態性派遣機艦在台海周邊國際海空域執行一般航行任務，而且任務態樣已由單一艦船轉變為機、艦同時出現，又以多元化海空併用方式展示，有進一步強調台灣海峽屬於國際海域的意涵。

美國與中共是以戰略競爭為基調，目前雖排除全面貿易戰、軍事衝突的可能性，但不能免除在外交、經貿及軍事戰略領域的軟對抗。從貿易不平衡、智慧財產權爭議、南海擴張勢力、台海問題、人權議題、國家發展模式、價值體系認知差異、香港問題，到國際制度與秩序等，兩國很難回到以往的夥伴關係。

近年中共運用經濟力提升在第一島鏈的軍事活動實力，並運用在全球高市占率的通訊設備與網路平台的科技力，向各國展現銳實力，而且透過一帶一路倡儀，及海上絲綢之路積極拉攏東南亞國家，並協助中亞、西亞國家的基礎建設，使印太地區成為中美競爭熱點。

近來中共不斷在台灣周邊海空域進行針對性的機艦活動及遠海航訓，並組合各種機型、艦種、編隊，而且任務頻次增加，並以遠海長訓穿越第一島鏈、我外圍海、空域活動，都有其軍事及政治考量，也造成區域內的不平靜。

美國在《2020國防授權法案》（NDAA）中，共編列7380億美元的軍費，又成立太空部隊，儼然要形成對中共的軟圍堵。而且在目前國際大環境下美中在各層面都出現較勁的態樣，亦有轉變成新冷戰的可能，美國的態度是要向中共釋放出戰略信號，展現繼續掌握第一島鏈的意圖。在台灣海峽自由航行是執行其印太戰略之一環，亦是展現對自由、開放的印度太平洋地區的承諾。

美國的印太戰略已將印度視為重要夥伴，並出售若干高科技武器，而且透過印太戰略拉攏南亞及東南亞國家，擴大對這些國家的影響力，對中共進行隱形圍堵。在美國的印太戰略中，台灣擁有重要的地緣位置，如何確保台海穩定亦是戰略的一環，因應中共的軍事擴張，美國考量有必要繼續深化軍事交流，提升台灣軍事戰力及核心價值來強化國防。

台灣位處兩強對抗的最前線，美國依據《台灣關係法》售予台灣武器，提供軍事人員交流與培訓，並與台灣共同維護海上航行自由與安全。目前台灣是美國第11大貿易夥伴及第9大農產品出口國，美國政治氛圍又一向對台灣友善，並鼓勵民間企業加強與台灣的經貿及投資關係。美中較勁未來會持續下去，台灣在美中兩大經濟體之間的拉鋸，必須保持高智慧的對應才能確保台海的穩定。

（作者為大學教授、空軍備役中將）