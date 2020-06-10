隨著中美戰略競爭迅速激化，美國開始翻箱倒櫃尋找一切可以用來壓制中國的工具，連一度塵封的「人權牌」也重新亮了出來。繼2019年11月美國國會兩院通過《香港人權與民主法案》並獲川普背書後，前不久國會山又如法炮製了《維吾爾人權政策法案》，美商務部還以中共在新疆侵犯人權為由對大陸實施制裁。然而，美國的人權牌並不好使，人權外交難令北京就範。

美國人權外交政策在理念上就是一個矛盾體。在他們看來，「道義和人權之所以重要不僅是因為它們代表了正確的方向，更重要的是它們反映了美國和美國人民的真正特性」。卡特當政時首次高舉人權外交的大旗，並使之成為美國外交政策議程上的永久內容。

不過，當漂亮的外交辭令轉入冷酷的政治現實時，現實主義無疑對美國的外交決策者更具吸引力。根據現實主義理論大師喬治‧肯南的說法：「政府的主要責任是維護其所代表的國家社會的利益，而不是由這個社會的個別因素所帶來的道德衝動。」因此，美國的人權外交經常處於「說起來重要，做起來次要，權衡利弊時可以不要」的窘境。

上世紀90年代初柯林頓總統上台伊始，曾將大陸人權與最惠國待遇掛鉤，僅僅1年後就發現不能為了人權目標犧牲經貿等利益。如今的川普總統更是處處「美國優先」掛帥，根本不把外國人的人權放在眼裡，連場面上的漂亮話都懶得說。川普之所以簽署香港人權法案，更多是把它作為施壓北京的廉價工具。

美國人權外交政策在實踐中奉行雙重標準。羅斯福曾被問及美國為什麼支援尼加拉瓜獨裁者索摩查，羅斯福的回答乾脆俐落：「是！他是狗娘養的，但他是咱們的狗娘養的。」言下之意尼加拉瓜的人權狀況再糟糕，只要當局親美反共，就能得到美國的支持。冷戰期間美國以反共意識形態畫線，援助了一批獨裁者，對他們踐踏人權的行為充耳不聞。美國的外交官甚至還發明了一個理論，論證極右的獨裁政權比左翼的專制政府要好，從而心安理得支持前者，打壓後者。

冷戰結束後美國的人權外交政策仍然受到地緣政治等因素的左右。以沙烏地阿拉伯為例，該國是不折不扣的世襲君主專制國家，連憲法和政黨都沒有，更不要說普選。沙國婦女直到2018年才獲得駕駛汽車的權利，人權狀況比中國差太多。但由於沙國地理位置重要，是主要產油國之一，又一向站隊美國，因此成為美國在中東的鐵桿盟友，人權問題就靠邊站了。即使發生了震驚世界的沙國特工境外殘害異見記者的事件，川普政府也是睜一隻眼閉一隻眼。美國這一「人權警察」自然沒有公信力。

美國在到處指手畫腳的同時，自身的人權狀況卻令人難以恭維。近來因黑人弗洛伊德被白人警察「跪殺」，全美多地出現騷亂，川普威脅動用軍隊鎮壓，簡直給飽受人權責難的中國送上彈藥，連外交部發言人也忍不住公開回應「我無法呼吸」、「黑人的命也是命」等美國示威者的口號。美國自詡的「人權衛士」形象更是在中國社會全面垮塌。

（作者為作家）