高雄市議會議長許崑源先生身諫的時點選擇，證明他赴義求仁、絕無可退的終極呼籲：正視台灣民主變色、公民意識扭曲，以及激出「勇為者」再承擔復甦高雄、再復興台灣成就的期待！

許先生最大的痛心應是顏色鬥爭打擊了民主法治。我們看到一個諷刺的對比，許先生的家族原始實為黨外，「黨外精神」追求的是民主制衡，由黨外身分創建民進黨的：施明德、呂秀蓮、許信良、林正杰、陳婉真等全部被趕跑了。

當前民進黨中央各家族都與老國民黨中特務、貪腐勢力淵源極深，包括黨主席的許多A咖都有國民黨證，甚至在大陸擁有特權。所謂「國民黨不倒，台灣不會好」，老國民黨沒倒，全到新民進黨了。但在顏色掩蓋之下，新民進黨已經把台灣復辟成戒嚴前。

在罷韓中，這個政府無疑成功驅動了「失望青年」，拋棄了台灣光復後第一、二代創造世界經濟奇蹟，以及為大中華區證明自由化價值的基礎：善良、勤奮、團結合作。

被仇恨「芒果乾」餵食的青年，與國際脫節，喪失發展機會，然後惡性循環，從父母輩的自信轉成自卑，自我削弱競爭力。這種失望感被利用為打倒和解的象徵，渲洩了反中的怒氣，實質上卻阻擋了高雄的重生，增強台灣政治鬥爭的氛圍，使年輕人更加沒有希望。

罷韓是曾被國際認證「無知世界第三」的鬧劇，但也反映出政黨進駐校園、進入媒體，確實發生了效果。當前媒體絕大多數已經黨國化，網路自媒體則被嚴密監控封禁，壓制言論自由、阻擋資訊流通的新手段巨細靡遺，包括沒有原因、不分主題將特定作者的文章：置底、閃消、禁閱、禁外貼、禁轉傳、禁私訊、禁邀請、禁交友，甚至禁按讚！

臉書「全彩」論壇曾經將此事實，送交唐鳳政委過目，也獲得唐鳳願意協助改善的回應。不知是否巧合，在唐鳳關切後，立刻有3天網路平台解除了封禁，而在3天內，以上各種閱讀指標「成長200倍」，但立刻又恢復封禁。在「網路使用洞察報告圖」上，可明確證實此一事實。

網路平台確實能夠篩揀言論、控制流通，餵食人民固定訊息，從而潛移默化式控制人民行為。

期待在「補選」中，能夠邁出一位勇者、一個願意守住台灣的團隊，經由補選不得不的熱潮，突破各種媒體通道封鎖，向人民揭露真相。人民可不在乎誰是高雄市長，但應在乎本案赤裸裸的黨國主義化！

從新加坡媒體揭穿「罷韓中國王的新衣」來看，期待的「勇為團隊」，必須結合國際的自由媒體，請他們共同關注曾經是「人類和平民主化典範」的現況與未來。

不能讓許崑源先生平白犧牲，必須讓高雄繼承高雄精神，制衡權力腐化，重新擦亮小而堅韌的鑽石多元光芒。

（作者為大學退休教師）