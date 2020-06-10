本年二月教廷外長在慕尼黑公然會晤王毅；三月初海地總統要求我撤換大使；四月中旬巴拉圭參議院非正式表決是否與中共建交，同時義大利媒體報導教宗將訪問大陸。我邦交國相繼出現特殊事件，是否將引發另一波斷交潮，值得關注。

蔡總統已進入第二任期，在外交方面必然將會面對兩個問題。第一，中共會不會對我發動第二波邦交戰？第二，美國的「台北法案」能否助我保住15個邦交國？

第一個問題與兩岸關係息息相關。馬總統執政時期，兩岸關係和諧，因此沒有邦交戰。北京甚至拒絕若干我邦交國轉向。雖然甘比亞與我斷交，但並非中共運作。蔡總統2016年執政後，兩岸氛圍丕變，結果就是我連斷7個邦交國。

在蔡總統第一任期內，民進黨政府以各種方式進行法理台獨。除了稍早將中國史改列入東南亞史、修改課綱提出「台灣地位未定論」，最近又有武漢包機、護照國名、華航改名，以及民進黨18位立委聯署提案刪除「國家統一前」字句等事件，在在顯現台獨意識。

「反獨促統」為中共對台最高指導原則。民進黨政府日趨台獨，北京雖不致立即動武，但必有反制作為。最可能的作法就是加大力道擠壓台灣外交空間。教廷、海地、巴拉圭相繼出現警訊，中共是否在藉機在背後推波助瀾，值得關注。

第二個問題涉及美國的作為，以及我邦交國的回應。美國既已完成《台北法案》，倘有我邦交國意圖轉向中共，美國勢必將出手干預。但是能否成功阻止，並不在於美國是否有法律依據，也不在於美國是否有積極的具體作為。成敗關鍵在於我邦交國的自主決定權。

美國阻止我邦交國轉向的作法，不外乎勸阻、利誘、威脅。在勸阻時，必然將面對邦交國質問：美國與中共有外交關係，為何我們不能與中共建交？美國勸阻在道德及邏輯上毫無立論基礎。既不合情理，又欠缺「正當性」，恐難以奏效。

其次，美國加碼援助，情況則由原本的兩岸較勁，轉變為美、台聯手與中共較勁。中共倘繼續加碼，美國要與中共競相叫價到何時呢？日久兵疲，但是中共黨政合一，內部不致發生歧見，然而美國國會是否能支持到底殊難逆料。

第三，美國的威脅，不外乎撤減援助，或在國際場域，例如聯合國不支持與我邦交國切身有關的議題。

我邦交國有意轉向中共，必然是看好中國大陸的政治及經濟實力。大陸目前為世界第二大經濟體，甚多學者專家預測大陸在2030年，甚至更早將超越美國。如果美國撤銷短期援助，該國可望從大陸方面獲得長期性的補償。

此外，中共是安理會常任理事國，在國際議題上，通常與俄羅斯立場一致，足以與美國抗衡。我邦交國與中共建交後，未必會在國際場域受到孤立。

更重要的是我邦交國自身的考量。中共和平崛起後，國際地位提升，市場廣大，世界各國趨之若鶩，形成國際潮流。邦交國中不乏主張與中共建交者，不斷質疑政府為何違背國際潮流？此種壓力與日俱增，倘中共再主動介入，恐終將導致邦交國轉向。

眼前兩岸間敵意高漲，倘中共在外交上加大力道，結果不難想像。蔡總統既然選擇「聯美反中」路線，又暗自推動台獨，就必須承擔後果。如何面對未來嚴厲的挑戰，因應可能發生的第二波斷交潮，正考驗蔡總統及民進黨政府的智慧。

（作者徐勉生為退休大使）