5G即將開台，台灣電信產業「三大兩小」的恆定格局，是否會重新洗牌？

回顧最有活力的2G年代，北中南與全區釋照多達7家業者，台灣大哥大與遠傳以內部成長加外部購併，奠定挑戰老大哥中華電信的基礎，更持續在3G與4G時代領跑。

政府頻譜釋照，業者們願意投入競標，就是代表對於電信自由化市場的獲利期許。只不過，3家固網稱不上成功、6家WiMax業者踩了個空、二類電信食之無味、PHS曇花一現、4G的兩小業者只能打打價格戰，都是消費者熟悉的電信歷史。

直到5G總標金衝上1422億，消費者擔心資費過高，政府則荷包飽飽，還有三雄大打口水戰，終於讓今年的電信市場被激活！當「下載」成了過去式，高頻寬低延遲的5G即將成為現在進行式，加上蘋果第一台5G愛瘋準備推出，新一輪的移動互聯網戰局終於要爆發。

新一輪？因為4G時代的全球移動互聯網戰局，在2016年步入下半場後，APP與網路平台產業也越來越固化，創新曲線越來越平緩。美國的FANNG「尖牙五哥」，包括Facebook、Apple、亞馬遜、Netflix、Google，就從上半場贏到下半場，如今統治了西方世界。

至於大陸的「BAT」，上半場原來是指百度、阿里巴巴、騰訊，但在「今日頭條」與「抖音」異軍突起後，字節跳動（Bytedance）在下半場，正式上位取代百度。4G時代的中國業者，BAT與美團能締造高達1000億美元市值，100億至1000億美元市值之間的品牌，包括小米與京東在內，就是多不勝數了。

簡單的說，4G時代的移動互聯網市場，全球只有中、美兩張大牌桌，多數國家的軟體與網路服務業者，根本坐不上牌桌，只能蹲在地上玩彈珠，Yahoo JAPAN與LINE去年底合併時，就自嘲與中美兩國不是同一個量級。台灣的軟體與網路服務，就真的可以略過不計了。

當然，一台iPhone救台灣！我們在半導體晶片與硬體代工，還有大立光等關鍵零組件上，也都在4G時代賺到了錢。展望5G時代，包括基地台製造在內，台灣仍然很有機會。

只不過，「軟硬融合」到了5G時代更顯重要！台灣雖然在硬體上仍有可為，但是高價值的軟體與服務，如何在5G時代重新起飛，則是我在今年8月舉辦第5屆「WHATs NEXT！5G超元年」數位行動產業高峰會的初衷。過去5年來，透過峰會活動此一平台，海內外產官學研領袖的交流與激盪，希望集思廣益為台灣找到新路。

5G箭在弦上，也是蔡政府第二任的六大核心戰略產業的關鍵字之一，未來電信業者與硬體業者，以及軟體與網路服務，台灣應該「三位一體」合作突圍！兄弟登山各自努力的時代已經過去了，攜手打造平台與生態系才是王道。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）