一樁罷韓案，一件振興三倍券案，兩相對照，讓人對民進黨之善於選舉操弄嘆為觀止，而對於其之治國無能則只能搖頭長嘆。

本可以設計得簡單、易行、效益立即彰顯的刺激消費方案，在蘇內閣手中卻被搞得舉國翻騰，政府玩得很刺激、人民被耍得團團轉，施政無能暴露無遺。

由酷碰券到振興三倍券，其演變從綁4大行動支付業者到綁實體紙本、信用卡、電子票證、電子支付；從利用統一編號辨識是否為電商改成確認平台，並以正面方式表列；從每人每月優惠上限1000元、給75折及實施3個月，改為實體券用1000元換3000元、數位券用消費3000元換2000元回饋，並且限制11類不得使用；從保守估計帶來10倍經濟效益，縮水變為效益僅約2倍千億元，搞得人民眼花撩亂，亂象迄今還在震盪。

三倍券案就像替這政府做了一次體檢。首先現形的是蘇內閣施政荒腔走板，完全沒有完整縝密的規畫。4月2日行政院加開院會通過《新冠肺炎特別條例》修正案，確定發行酷碰券，時任政務委員的龔明鑫說：會先開始前置作業，包括輔導商家導入行動支付、軟體更新等，未來一宣布啟動就可馬上實施。但到了6月2日蘇揆親自說明三倍券時，已過了整整2個月，端出的竟是還半生不熟、漏洞百出的方案，例如對於電子票券的回饋金部分，政務委員唐鳳尚坦言若干技術還在研發，有如穿著衣服改衣服。

亂象叢生的根本問題之一是權責不分。蘇貞昌日前對唐鳳說：有任何破綻唯你是問。發言人丁怡銘竟說那是蘇院長對唐政務委員調情。讓人弄不清誰是振興階段的指揮官，誰又是三倍券的負責人，是龔明鑫？唐鳳？還是倒楣的經濟部長沈榮津？

可還記得5月28日陳時中部長到新竹時表示：紓困這工作原本是勞動部的，是他表達要承接，他知道這很「壞康」，一路走來像瞎子摸象，幾乎沒有資料的情況下還能做到這麼好，讓他覺得很欣慰、很有價值。完全一副沾沾自喜自我表功的樣子。

其實不僅是陳部長，特別是蘇院長都大錯特錯了，衛福部長來擔綱本應是勞動部長要做的紓困案，根本是犯了不適格的大忌；行政院各部會有它的職掌、專業、資源，應由主管業務的部會來做它應該做的事，陳部長去搶勞動部的業務，勞動部樂得輕鬆，紓困案卻搞得地方政府怨聲四起、民怨載道。這不就是所謂的：「德不配位，必有災殃。德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣！」試想：若讓陳部長去搶國防部的業務那會是怎樣的災難！

其次，現形的是蘇內閣施政如在雲端不接地氣，死抱理論不懂實務，最後搞得治絲益棼，一敗塗地，正符合了一般人所說的「將帥無能累死三軍」。例如對120萬名中低收入戶及弱勢族群將1000元直接匯入其帳戶，讓他們拿去兌換三倍券後消費，完全是百姓所說的「脫褲子放屁」，多此一舉。

對於振興券蘇內閣強調要創造乘數效果。乘數效果是一種理論，也是一種現象。稍懂經濟學的人都知道任何理論都有其假設前提，現象要發生必須前提條件成熟具備。可是目前所公布的三倍券從領用、使用到回饋可說是處處在背離這些條件。如四月初在向行政院報告酷碰券前，龔明鑫與經濟部中企處召開會前會，基本定調為「以行動支付為主」，根本不了解消費者支付工具的樣態和多元化，限縮使用者僅能以行動支付，不僅招致通路端嚴重反彈，且破壞乘數效果形成的的要件，結果就是徒勞無功。

防疫、紓困和振興三者工作的重點和內容各不相同，而且都是屬於跨部會整合業務，各部會可說是人人有關係、個個要負責，因此在部會之上應有一位能綜觀全局跨部會整合的人秉承院長之命來主其事。目前防疫還有下半場對外解封的工作待進行，振興的任務才起步還找不到負責的頭，紓困在進行中已委錯人，這就是蔡政府施政亂成一團的根本原因。亡羊補牢，於時未晚！

（作者為中華大學講座教授）