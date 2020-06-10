「罷韓」過關，藍營祭出「報復式罷免」，準備展演一齣「復仇記」，從理性的角度分析，無疑是會對台灣民主的發展造成極大的傷害。

「罷免」會不會成功，其實並非重點，但只要第二階段的連署人數達標，投票就勢在必行，其間將耗損的人力物力財力，就一定相當可觀，而所造成的撕裂、對立與仇怨，也將惡性擴大，且衍生成無止盡的循環之局，此後台灣的選舉、罷免，兩年之內，輪番上陣，必將成為常態，任何在檯面上的政治人物，甫當選就必須戰戰兢兢地面臨下一波的罷免挑戰，豈可能有心思去為民服務？而地方政府，也必焦頭爛額，將心力虛耗在龐雜的選務工作中，而延緩或推遲了應有的建設。「民主」走到這樣的地步，相信絕不是大家所樂見的。

但是，從感性的角度出發，又讓人很難對這波「報復式罷免」有所苛責，因為民進黨在「罷韓」過程中所顯現出的霸道、專制且不擇手段，實在很難讓人認同，而且，在順利成功之後，那種得意忘形、沾沾自喜的「勝者為王」姿態，更讓人極度反感。

民進黨傾全黨之力、假國家機器之便、挾媒體之威、竭綠化校園之能、集名嘴附翼團體之助，再加上民間企業之誘，洶洶呶呶，鋪天蓋地，無孔不入的欲將其視為眼中釘、肉中刺的民選市長韓國瑜拉下馬，姑不論其用心如何的「不可告人」，整個進程就不符合「民主」的精神；更何況其所標舉的罷免理由，根本就是「欲加之罪，何患無詞」，連綠營的游盈隆都毫不避諱的指出其中的窾竅，絕非如其表面上所說的「落跑選總統」，又豈能遮掩得住其他的明眼之人？

沒錯，在民進黨鼓動民粹的成功操作下，韓國瑜儼然成為「國人皆曰可殺」的對象，綠民更以高達93萬多的同意票，敲鑼擊鼓的宣稱這就是「民主」，蔡英文更得意洋洋的宣稱「台灣的民主又再往前邁出了一大步」，完全忘了蘇格拉底、吳爾芙夫人，是如何喪命在「民主」的口號之下，而希特勒又是如何在「民主」的支持下倒行逆施的血淋淋事例。

將近97%的同意票，是只有專制政體下才可能出現的畸型民主，有識者理當為之凜惕，殊未料綠民猶嫌未足，竟於「大勝」之後，對敗者冷言酸語、譏嘲諷刺，尤有甚者，對不幸墜樓身亡的挺韓議長許崑源，極盡其惡毒、冷血的貶損，所用詞語，殘忍刻薄到令人不忍卒睹的地步，是可忍，孰不可忍？是以群情激憤，乃化成一股報復性的「罷免」，始作俑者，究竟應該承擔起怎樣的責任？

「罷韓」之所以成功，顯然是因《選罷法》下修門檻所致，綠營巧妙的鑽此縫隙，形成少數可罷免多數的民主危局，連柯文哲都直言難以倖免，未來肯定會重新立法修訂，而以目前民進黨已一黨專政的龐大勢力，恐怕「罷韓」將會成為台灣民主史上唯一的例子。民進黨能夠鑽縫蹈隙，在野黨又豈不能如法泡製？平心而論，如果真要展開「報復式罷免」，只能趕在修法之前，孤注一擲，方能成功。

民進黨以仇怨鼓動罷韓，在野黨以仇怨報復，冤冤相報，惡性循環下，台灣就只能一步步走向暗黑的所在，這應是所有尚具有理性思維能力的人應該慎重思考並加以防範的；但是，人的理性與感性，往往是迭有消長的，仇怨的破壞力道之強大，更是遠遠超乎想像的，民進黨不顧一切的搞了個爛攤子，自然不能僅僅憑藉一些空話，就要在野黨完全承擔。如今對立勢態已經尖銳，最怕的是民進黨贏了罷韓，台灣卻把整個民主輸了了，一黨作孽，全民共業，既知如此，又何必當初？

（作者為國立台灣師範大學教授）