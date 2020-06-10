1980年代中期，我在紐約中文媒體工作，經常與華裔老報人深談。有位新聞界長輩告訴我，在抗戰勝利後，國民黨有很好的機會爭取民意支持、維持執政地位，但卻因大權專擅、一意孤行，竟然在短短4年裡將大好河山丟失，自此退守台灣。他慨嘆到：這是「積勝為敗」，「積小勝而為大敗」！

現在，竭澤而漁的民進黨即將在罷韓成功之後，迎來一黨獨霸的新紀元。不但全面收拾了國民黨，還要讓台灣南部徹底綠化，成為睥睨全島、大權獨攬的專政力量。

但是，高雄市議長許崑源在悲憤之中黯然故去，卻驚醒了一些有識之士，他們不禁要問：這一次，到底誰才是贏家？民進黨會不會因為勝選衝昏了頭，因而自亂陣腳、自陷內鬨，且不得自拔？而蔡英文為了趕盡殺絕，堅壁清野，親自發號司令展開對政敵韓國瑜的殲滅戰，是不是太過殘酷無情？違背了「留人一口」、「與人為善」的中道精神？

民進黨這個自許「謙卑、謙卑、再謙卑」的草根民粹政權，現在已成發狂嗜血的獨角獸！不但攻城掠地、征服異己，還要將台灣新生的民主逼進牆角，全盤通拿、吃乾抹盡，成為五權盡攬的專政怪獸。這究竟是自由民主的逆退，抑或是分權制衡的消亡？

但是，真正的挑戰卻不是一敗再敗的國民黨，而是整體的兩岸關係和台灣的生存危機。在台海衝突一觸即發、兵凶戰危的陰影下，看似大權在握、威風凜凜的民進黨，會不會和70年前的國民黨一樣，直面中共的衝擊，再度「積小勝而為大敗」呢？

面對「綠紅大對決」，蔡政府顯然成足在胸，而且一再挑釁，對大陸的武統威脅不以為意。似乎認為只要有美國的保護，一定勝券在握。但，這真是實情嗎？

英國前外相亨特在6月3日的BBC節目中指出，中國的統一大業有其長遠計畫，必須在2049年之前完成。大陸總理李克強在5月下旬全國人大的工作報告中，卻未提及「和平」解決台灣問題。第二天，亨特又在《泰晤士報》上署名專文，表示如果大陸放棄和平、改用武力統一， 「對西方民主國家來說意味著極大的危險」，果真到了此一地步，要麼就是與一個核武大國進行對抗，要麼就是默許其發動對台灣的武力進攻，而後者則「將標誌西方的無能」。這也就意味著，台灣恐將面對類同2014年烏克蘭的「克里米亞危機」，但當時西方各國根本就束手無策。

至於美國，現在正承受著新冠疫情與種族紛爭的雙重考驗，美式民主的正當性與共和黨政府的治國能力面臨了空前的挑戰，川普與國防部長艾斯博為動用軍隊鎮壓抗議活動出現了嚴重分歧。在此焦頭爛額之際，美國的對台承諾真的可靠麼？究竟會不會食言？會不會突然之間就甩鍋呢？

1949年8月5日，美國國務院發表《中美關係白皮書》，指責中華民國在國共內戰中的失敗是由於自身的領導問題，與美國無關！最後失敗的責任應由國民黨負起全責。但在甩鍋之後，由於韓戰爆發，東亞局勢遽變，美方才下令第七艦隊巡防台灣海峽。這段悲情的歷史，實在應該讓現在一心一意只想乘勝追擊、鯨吞蠶食政經版圖的民進黨政府，好好的、冷靜的想一想！