日本沖繩縣石垣市向市議會提案，將釣魚台列嶼的地址由「登野城」改為「登野城尖閣」，全案將在22日表決。據日媒報導，此一改名案應該會順利過關。

日方的改名形同挑起釣魚台的主權爭議。台灣多個民間團體立即前往日台交流協會抗議；釣魚台所屬的宜蘭縣態度更是積極。縣議會製作了「頭城鎮大溪里釣魚台路1號」門牌，宜蘭縣長林姿妙則邀請蔡總統一同登島掛門牌、護主權。

相對於地方政府及民間團體的行動，蔡政府的表現則十分消極軟弱。駐日代表謝長廷只在代表處對台灣媒體記者說，「釣魚台列嶼主權屬於台灣的事實不會改變。」外交部則對國人重申，我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不因任何國家將其改名有任何改變。

但都只是對內宣示，不敢對日方明確表達我方立場，根本就是做做樣子；更不要說，靠著高喊「護主權」贏得大選的蔡英文，第一時間也沒有正面回應林姿妙的登島邀請，未能展現國家領導人應有的高度。

釣魚台為我國領土，但蔡政府面對日方即自動矮一截，不但未能保護主權，也無法保護漁權。近年來，台灣漁民前往相關海域捕漁，迭遭日方驅趕，政府卻始終毫無作為；連每年定期舉行的「台日漁業協議」都被漁業界人士認為已淪為形式，沒有進展，今年更因疫情關係停開。

如果蔡政府真有心為漁民爭取權益，就算有疫情，台日雙方還是可以舉行視訊會議，就台日海域重疊部分的漁船作業，進行交流與討論，而不是一看到有疫情就直接宣布停開。

前民進黨立委林濁水譏笑當年馬英九政府是拿主權換漁權，問題是，蔡政府主權、漁權兩失，有比較好嗎？