先生返台後之次月，四十二年八月，即奉命入國防大學校肄業，入聯合作戰系第二期，學號二○九八。

四十二年大事記

元月二十六日總統公布實施耕者有其田條例，依條例規定，田主可保留水田三甲或旱田六甲，其多餘土地由政府以徵收補償辦法，交由佃農承租耕種，其目的不僅在改善農民生活，增進農業生產，主在建立一種公平合理之土地制度。並繼續實施公地放領，前後共放領六次，放領公地共計九萬六千六百餘甲，承領農戶達十八萬三千七百餘戶，耕農由公平合理之地價，採用分期付款方式，取得耕地，成為自營之農民。

台灣省政府根據耕者有其田條例，訂定保護自耕農辦法，實施後農戶大增，至四十四年統計，共有農民六十六萬三千一二九戶，每一公頃稻穀生產量，平均增加九○一公斤，這是政府遷台後土地政策上輝煌之成就，農民生活安定，農村經濟建設亦逐次繁榮，成為開發中國家之典範。

‧元月：

一月二十八日，台灣地區開始徵兵，第二期補充兵入營。

‧二月：

二月二日，美國總統艾森豪向國會宣布，第七艦隊將不阻止中國反攻大陸。三日，蔣總統發表聲明，我國反攻大陸，不要求盟邦地面隊協助作戰。

‧三月：

三月六日，蘇聯領導人史達林死亡，由馬林可夫繼任蘇聯總書記。二十六日，緬甸向聯合國控訴我國支持滇緬邊境游擊隊；聯合國大會通過墨西哥建議，要求中國游擊隊撤離緬境，並請美國居間調度，中緬談判繼續進行。

‧四月：

四月十日，中央常會決議通過，台灣省政府委員兼主席吳國楨辭職照准，同日行政院會議通過，以俞鴻鈞繼任台灣省主席。十一日，韓境交換戰俘協議在板門店簽字。

‧五月：

五月八日，美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower），重申反對韓境強迫遣俘，堅持志願遣俘立場。

‧六月：

六月三日，聯軍與共軍代表簽訂換俘協定。十八日，韓國總統李承晚下令釋放戰俘營中韓籍戰俘二萬五千人，韓戰和談一度停頓。二十九日，釜山戰俘營華籍反共一萬四千餘人，刺血上書蔣總統，請求來台參加反共抗俄陣營。

‧七月：

七月二日，中樞決定將羈留越南四載之忠貞國軍及難胞三萬餘人分批運抵台灣。二十七日，聯軍與共軍代表在板門店簽訂停戰協定，歷時三年之韓戰宣告結束；計自韓戰爆發至終止，中共、韓共傷亡達一百八十餘萬人，其中六○萬為北韓共軍，中共共軍死傷人數，約在一三○萬人左右。

‧八月：

八月五日，韓境聯軍與共軍開始換俘，反共戰俘移至中立區，由印度、瑞典、瑞士、波蘭、捷克五個中立國看管，而由印度軍維持營地秩序。

‧九月：

九月十一日，國防部總政戰部主任蔣經國應邀赴美考察。十七日聯軍統帥克拉克聲明，保證中韓戰俘享有歸宿自由，共軍對不願返回大陸之反共戰俘個別審問洗腦，戰俘營中選擇來台義士，堅毅壯烈，不為所動。

‧十月：

十月二日，韓境印軍開槍殺死華籍戰俘兩人，傷五人。

‧十一月：

十一月二日，印軍一營進入戰俘營，槍殺反共義士一名，傷二十七人，架走二十三人。我政府發言人沈昌煥斥責印軍暴行，中華民國各界在台北舉行反對印度屠殺中國留韓反共義士，外交部向美國政府提出備忘錄，促有效制止印軍暴行。九日，滇緬邊區反共游擊隊開始分批撤至台灣。十四日，中國國民黨第七屆三中全會閉幕，蔣總裁發表「民生主義育樂兩篇補述」，完成國父三民主義未及演講部分。二十八日，韓國總統李承晚來訪，返韓前與蔣總統發表聯合聲明，重申反共決心。

‧十二月：

十二月二十三日，韓境聯軍統帥赫爾上將宣布，使用一切便利，於一九五四年一月二十三日將華籍反共義士送往台灣。

全國響起自由鐘聲

四十三年一月二十三日，韓境反共義士分批抵台，在基隆上岸，獲得自由，全國響起自由鐘聲，慶祝義士自由日，至二十五日在全國熱烈歡迎下義士一四、二○七人全部抵台。

二月十九日，第一屆第二次國民大會在台北開幕，於三月二十二日選舉蔣中正為中華民國第二任總統，二十四日選舉陳誠為中華民國第二任副總統。

是年二月，先生畢業於國防大學。先生自黃埔軍校畢業後，東征北伐，討逆剿共，繼之抗戰戡亂，三十年來，全在軍中，除在廬山訓練團、重慶中央訓練團等短期訓練擔任隊職官外，絕無機會有系統之參加軍事教育，於四十二年八月入國防大學校肄業，刻苦奮勉，一如寒素之士，至今二月畢業，名列優等，所獲政治考核總評語為「學養深厚，忠貞堅定，剛毅果決，智深勇沉，研究熱心」，而且「服從組織，老成練達，敬業樂群，嚴守規律」，總平均分數為九十一點七六分。其政治方面的參謀論文題目為「國民革命的本質」，而其「自傳」中更以「在反攻大陸之日，願為第一之一兵一卒，以爭取黨國最後之成功」為其志願。是期同學中，多有為先生之部屬者，雖仍對先生敬禮不衰，而先生與之切磋切磨，怡然相處，並不以昔日之長官自處。另值得一提為其在校所登記之通訊地址仍為「江浙反共救國軍總部」，顯示先生當時雖身在台北，而心仍在前線也。自四十三年二月畢業後，又慊然以為不足，每日在寓刻苦自修，與在學時無異，間常邀約專家學者來寓共餐，藉以研討問題，以求進益。

四十三年四月二十五日，總統召見先生。兩個多月之後，當年七月五日，實踐學社聯合作戰研究班第二期在台北近郊石牌開訓，先生即奉命參加。該項研究班招訓優秀之將級及校級軍官，目的為磨練彼等之統帥能力，用兵思想，及幕僚業務等，並研究反攻作戰之具體方案。（待續）