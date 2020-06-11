無色覺醒》 賴岳謙：推動罷免制衡政客！全民一起監督政府！(圖/總統府)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第650集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「推動罷免制衡政客！全民一起監督政府！」

高雄市長罷免案終於落幕，韓國瑜以93.9萬高票被免去市長之職。縱使韓國瑜在選前多次呼籲選民不要出來投票，最終仍有高達42%的市民朋友出來表達意向。由於過去罷免門檻相當高，從未有過地方首長成功被罷免的案例。韓國瑜成為台灣首個被罷免的地方首長，開了罷免案之先河。

在高雄市民投票罷韓後，除了韓國瑜是否將提選舉無效之訴相當受矚外，未來國民黨將派誰南征也開始引發討論。韓國瑜已隨後表明並未有提起上訴意願。對於國民黨誰來代表補選高雄市長，黨主席江啟臣已婉拒親征的內部提議；前新北市長朱立倫態度本相對曖昧，僅表示願意承擔。如今也加碼大聲疾呼，國民黨不能缺席高雄市長補選！

國民黨江朱二人皆不具高雄戶籍，若真有意向代表參選，可能還須藉韓提起上訴期限延後補選時間，才得以讓兩人獲參加補選資格。不過現今政府由民進黨把持下，國民黨想透過法律保障來扳回一城，恐怕也沒這麼容易。以罷韓為例，政府是否透過台灣高鐵祭出優惠價來鼓勵北漂學生、青年返鄉投票，以直接挪用公器的方式以達政黨的政治目的。

除此之外，還縱容罷韓團體誤用法務部標誌，甚至發放有賄選疑慮的禮品。豈有此理？深究其中才發現，原來台灣的大學校園，也早已成了綠營豢養政治學生的溫床，不少學校的學生會，皆與民進黨黨中央有著緊密的聯繫。當初看似追求正義所推動的黨政軍退出校園，如今不得不讓人質疑，只是綠營觸手更容易伸入校園罷了。

也就是說，國民黨現在是難以用司法的力量，來為自己爭取更多的時間。對於罷免案，按照台灣的法律來說，一旦公務人員有違法亂紀的情況，得透過褫奪公權、監察彈劾等兩種渠道來與以監督罷免。然而，韓國瑜僅出來參選總統，並未有涉及違法亂紀之事，如何能循《罷免法》來免其市長職務？

若韓國瑜這樣的情形構成罷免，那過去不少地方民代剛選上就再戰立委，是否也該比照辦理？那有關之前地方首長職務未滿就遠赴中央當官或立委選舉跳票等，是否也該受到相應的處分？若真是如此，往後台灣民眾理當要好好善用自己的權利，以同樣的標準來監督檯面上這些政治人物的作為……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！