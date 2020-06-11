新任金管會主委黃天牧已正式上任，他最大的挑戰是什麼？「三年內要滾動發展六大興利方案、讓金融發展長治久安」等說法，固然可看出主政的方向與用心，但如果要令人眼睛一亮，打造政績特色，黃主委有必要先找一切入點著手，以目前的情勢來看，開發出具有台灣特色的金融商品，應是第一要務，也是最大的挑戰。

黃主委從金融司基層做起，是財政部配合金控公司的成立，重點培養的跨單位輪調人才，銀行領域之外，也分管過證券和保險的監理。尤其初任保險局長時，一次邀集業者與會的場合，面對各公司主管姍姍來遲甚至缺席，當場撂下重話，讓許多業者知道他不是來過個水，而是玩真的，也因此，當黃主委一上任，陸續提出「有些保險公司若未改善，明年不排除接管」、「希望調降壽險海外投資比重」等說法，顯示他深知問題之所在，而保險業乃是銀保證三大金融領域中，將最受到注意的部分。

從現況來看，台灣壽險可運用資金超過六成是採取外幣投資，金額和比率都相當高。換言之，除了每家公司根據規定，最高可以把資金的45％直接用於海外投資之外，還需要會利用國際板等其他的外幣投資工具，去化龐大的資金部位。

之所以如此，既與台灣長期採取寬鬆的貨幣政策有關，也凸顯台灣長期缺乏內容豐富、相對報酬率佳的金融商品。尤其保險市場，對於資金使用很重視時間的配合與風險的控管，最適合的商品存於債券市場，但台灣的債市規模、報酬，都無法滿足需求。以央行剛完成標售的30年期公債為例，得標利率創下了歷史新低，300億元發行規模的投標倍數，更高達兩倍以上，很重要的原因正是滿手資金的保險公司，需要尋找去化資金的管道。

坦言之，台債利率一路往下探底，會直接影響到保險業的投資報酬率，雖然資金出走海外報酬較佳，但一方面可投資上限已所剩無幾，另一方面，也讓業者在利差、費差、死差之外，又多了一項匯差的風險。在此情況下，加速本土金融商品的開發已是刻不容緩。

的確，從去年的「反送中」行動開始，對於吸收財務型的資金來台灣，金管會就很有企圖心，還在去年最後一天交出「媲美星港財富管理新方案」，洋洋灑灑規劃了三大策略、19項開放措施。不過，前任主委顧立雄也坦言，香港比台灣擁有三大優勢，包括稅負、資金自由移動與英語的使用能力。這是台灣的劣勢，短期內也很難出現結構性的改變，簡言之，台灣並沒有成為金融中心的條件，自然也難發展出各式各樣內容複雜的商品。

那麼，台灣到底應該發展什麼樣的金融商品呢？我們提出具體建議，應該以固定利率型的商品做為發展的主力，不要全盤引入海外的金融商品。主要原因除了保險業最迫切的需要之外，還有以下兩點：

第一，台灣社會對於「高報酬、高風險」商品的接受度不如國外。包括結構型商品和TRF等衍生商品，都有前例，一旦投資方受到損害時，最後都演變成為社會事件，並透過集體力量施壓監理機關，要求金融機構賠償損失，糾紛一再的出現，既涉及投資人的專業與認知問題，也和金融機構是否過度行銷特定商品有關。在此情況下，活潑性偏高的商品，應非現階段台灣金融商品的發展主力。

第二，整個國際金融社會長期處於低利的環境，台灣也是如此，導致目前擁有大多數財富的高資產階級與退休族，這些對金融商品風險偏好低的投資人，被迫把大部分的資金，挪出存款市場，尋找其他的投資標的。因為投資屬性偏向固定利率型商品，摸索過程中，逐漸在資本市場形成了存股族，投資標的以金融股為主的權值股，即個股的股價波動不大、殖利率可維持在4％以上的商品，也幫助台股指數欲小不易。但過度的資金不斷續湧入金融股，長期來看，會造成股價走高、殖利率變低的情況，為了滿足市場的需求，開發更多的固定利率型商品，有其迫切性。

最後，我們還是要給這位新任的金管會主委高度肯定，他上台提出的六項興利措施，不同於前主委顧立雄嚴格監管作風下出現的高額罰單，顯示黃主委希望扭轉「監督管理」上對下的刻板印象。為台灣的金融發展擘劃百年大計，千里之行仍要始於足下，就從發展適合台灣社會的金融商品開始做起吧！

(工商時報)