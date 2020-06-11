地攤經濟成為大陸熱點話題，起源是大陸國務院總理李克強，他在考察山東時說，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」都是中國的生機。隨後，大陸多個城市開始解封地攤行為，市場也反應積極，多個與地攤有關的企業股票接連漲停。當然，爭議聲也隨之而來。

地攤經濟在大陸並非新鮮事物，改革開放之初，不少人正是通過「擺地攤」開啟了自主創業的第一步，成為了大陸後來蓬勃的市場經濟的一部分。但地攤經濟近幾年大幅減少，一是由於地攤成為「髒、亂、差、吵」的代名詞，成為各地城管部門清理對象。二是城市建設趨向規範化、高大上化，地攤的氣質似與之不相符。

疫情之下，地攤捲土重來，並進入了決策層的視野。既是因為疫情衝擊下，大陸低收入群體需要維持生計的需求被看見，也是因為地攤經濟蘊含的活力和創造力被鼓勵和寬容了。從這個層面來說，對地攤經濟的新許可，體現了人本關懷和時代進步。但讓地攤經濟走得更遠、更好，需要主管官員悉心呵護，政策更要精準周延。

首先，要開放、創造更多崗位和管道，讓民眾放心「擺攤」。大陸雖然是世界第2大經濟體、人均GDP超過1萬美元，但仍有大量的社會群體處於低收入狀態。李克強在今年兩會記者會上表示，大陸有6億人每個月的收入也就1000元人民幣。這些群體恰恰受疫情衝擊最直接、最嚴重，最需要政府照顧。通過合理放寬地攤範圍，無論是線下還是在線，都利於拓寬他們的致富管道來維持生計，走出艱難時期。作為門檻最低的市場活動，地攤經濟在疫情下承擔著社會失業緩衝閥的作用，助於脫貧和小康。成都近日設置了3.6萬個流動商販的攤位，一夜之間就有10萬人就業。微信支付發布「全國小店煙火計畫」，也為眾多在線線下小商家提供支持。

第二，創新城市治理和社會管理方式，讓地攤有秩序、有誠信、安全、有活力。對地攤的爭議主要聚焦在地攤對城市環境的影響和可持續性。新地攤經濟能否永續存在，滿足供應與需求雙方的需要，取決於地攤能否呈現新的面貌。這需要城市管理部門創造靈活、人性化的治理方式，也需要地攤從業者從自我做起，提高素養。

現代城市高樓林立，不缺高大上的東西，恰恰少了一些煙火氣。其實，夜市的燒烤、晨間的包子鋪、街邊的古玩新品等等，最能撫慰凡人心。本就擴大的階層差異加上疫情期人際交往的疏離，可以通過地攤增加陌生人之間的交流、交換，一定程度上可以舒緩城市壓力、緩和社會衝突，讓生活更和諧、暖心。

從這個層面來說，讓地攤擺好是對一座城市包容性和人情味的呵護，也考驗著城市治理智慧。前幾年北京清理所謂低端人口一度引發輿論發酵，其實，北京城市精神中就有「包容」一詞。當然，各地情況不一，要因地制宜，但共同點是，不要一刀切，要平衡各方需求。

第三，將地攤經濟的短期之需與中長期經濟發展需要結合起來。地攤既與民生息息相關，也是一個經濟問題。大陸經濟盤中，民營經濟貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業和90%以上的企業數量。大陸個體工商戶截至2018年底已超過7千萬戶。他們是最基本的市場元素和活動分子，蘊含著活力和創造力。近些年大陸風生水起的夜經濟、文創產業因疫情按下暫停鍵，地攤經濟可以與之深度結合成為新的經濟和文化產業增長點。上海市已經著手建設首個園區主題夜市。

台灣的地攤經濟發達多元。以夜市代表的地攤經濟對陸客來說是一大風景，可以體味風土人情，往往留下難忘記憶。經過多年摸索，台灣的地攤管理在攤販、警察、民眾之間大致取得了平衡。攤販自治會也是很好的經驗，利於妥善解決攤販間糾紛、控制環境汙染等。台灣經驗可以在大陸有所借鏡。

1千多年前的《清明上河圖》，描繪了北宋時期京城汴京的繁華景象，每個人都在其中有自己的角色、樂趣和收穫。此番地攤經濟重新登場，何嘗不是再繪《清明上河圖》的時機呢？