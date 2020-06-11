年初大選，小英以817萬高票當選，立委過半，再度完全執政。隨後綠營主導的「罷韓」行動，以93.9萬驚人高票輕鬆跨越門檻，讓藍遍嘗「6月6日斷腸時」，面對3個月後的補選，蔡正元說了「派個阿貓阿狗都能贏」。外界的確憂心，台灣政黨輪替20年後，曾幾何時如今竟成「民進黨獨大」，且不無可能走向一黨專政。民主台灣何以致此？外界何以憂慮？

道理很簡單，德不配位。

沒錯，民進黨十年磨一劍的選戰策略，打遍天下無敵手，從青年培訓、校園布局、到社群網路作戰，苦心經營，確實值得各政黨學習。問題在於，黨握權力後，太多人食髓知味，權力無止境擴大，為所欲為，甚而「非我族類，其心必異」，進而黨同伐異，一步步掌握黨政軍媒、校園及企業，成了台灣獨大的政治巨獸。

柯文哲近日多次提到，當年主張黨政軍退出媒體的是民進黨，現在怎變成你當年要推翻的人；獨派大老如辜寬敏擔心，演變下去民進黨將獨大，這是他最不願見到；近日辜與王金平談及組「台灣國民黨」，更多的是基於制衡思考。

事實上，政黨旴衡形勢選擇壯大自身戰略都可理解，小英利用「反送中」及大陸通過「港版國安法」，便是典型拿國際為己所用事例，但若順此趨勢，試問台灣前途在哪裡？也絕非負責任政黨所為。

黨外時期，民進黨人追求打破一言堂，打倒專制體制，這是民進黨元老施明德、許信良、黃信介等人的理想與信念，是為民主而戰。如今權力分配走向派系壯大、為了延續利益，可以不在乎制衡，那就已脫離民主體制常軌了。