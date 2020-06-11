在我們中國民間，流傳著一句可謂是概括了中國人一生理想的諺語：「生在蘇州，住在杭州，食在廣州」。為什麼說「食在廣州」呢？這是因為廣州名菜美點豐富，茶樓酒肆林立，想吃什麼都可以如願以償，故在此，「食」即是一大特色。而「食」，也是我，一位在陸台生，與「廣式生活」結下不解之緣的原因。

從大學開始來廣州生活的我，本著一名美食愛好者的自覺，在廣州的大街小巷裡穿梭，品嘗了許多具有底蘊且兼具美味的廣式美食，他們不僅僅是食物，也是一個個載體，展現出了廣式生活鮮明的生活態度。

當然，廣州的美食太多太多，而現在，我想將我這四年來所發現的，我認為最能體現廣式生活態度的美食與故事挑選兩個出來，以主題食記的方式，分享給在看這篇文章的各位；也借此機會，將一名來穗念書的台灣大學生，與廣州這座城市的美食緣分用文字的方式記錄下來，也與兩岸的同胞一同分享我在廣州的所見所聞。

用人情入味

在這個科技與理性主導的數位時代下，競爭越來越大，越來越多的餐飲店家開始注重效率以及成本，以求為自己帶來更多的盈利；相對的，這也導致了許多知名店家，服務品質與出品每況愈下，進而被消費者淘汰，可見能兼顧出品以及服務品質的餐飲店家仍是少數。在這個前提之下，我認為，在廣州，一些以街坊鄰里為主要顧客的食肆在現今這個社會可以說是難得可貴。這些店家所展現出的就是「廣式生活」的一個重要成分：「人情味」。

在海珠區的一家服務街坊的速食店，店面不大，但是十分溫馨，一開始坐在店門口的會計爺爺便會熱情的招待你，待你點單完成，還會提醒你一定要喝店內每天自己熬的，用料絕不吝嗇的冬瓜湯。

我在享用美味餐點的同時，繼續觀察發現，店內的氛圍是十分融洽的，沒有因為中午用餐時間的忙碌變得十分壓抑，而鄰桌之間，服務人員與顧客之間，都會有不少的言語交流，雖然我不太能聽懂談話的內容，但是他們臉上都掛著燦爛的笑容，我便知道，這是一間極具「人情味」店家。

小到經營一家街坊速食店，大到經營一間連鎖餐飲公司，都並不是單純的成本計算公式，也不是單純的做選擇題，而是需要消費者，也就是「人」的支持。人情味，讓一間平凡的小店有了溫度，也讓生活在附近的人們感受到了溫暖，為他們在滿足飽腹的同時，也能愉快的前往下一個目的地。這種小店透出來的味道，用什麼調味料都調不出來，因為這是用「人情」調味的，而這種人情味，也是「廣式生活」的重要態度之一，彌足珍貴。

始終不變的堅持

在這個數位時代，似乎每個人都在忙著消化著一塊小小螢幕中展示著的五花八門的碎片資訊，一切都在向著未來進發，很少有機會留意身邊的一些動人景象，留意以前的事物。

這是一間「網紅店」，它位在番禺區僅存的一間老騎樓，具有八十多年的歷史。門面沒有豪華靚麗的裝潢，也沒有製作精美的菜單，跟一般的「網紅店」不盡相同。令人不難注意到的是，那兩個石磨工具，據老闆介紹，店裡所售的甜品都是上午新鮮用這兩個工具手工石磨磨出來的。

在這個各種機器普及生產的年代，小店始終採用傳統的方式進行甜品製作。這種的匠心精神與堅持，在這瞬息萬變的時代，十分難得，但也因為這種堅持，相信古法能夠使出品更具香醇口感的堅持，也令其的出品更增添「心」味道。這種「堅持」，也是我在其他地方未有過的體驗，這就是我從這裡體會到的「廣式生活」的又一鮮明態度。

店裡擺放著番禺市橋過去幾十年的老照片，細數著這片區域的歷史點滴。由於社會經濟發展的客觀因素，一些歷史特別是建築物的歷史幾乎沒有人會去注意，很多人都忘記了自己所踏的這片土地以前是什麼樣子的了。然而這家小店十分有心的將這些老照片掛起來擺在店裡，去記錄，讓人們重新認識市橋這一區塊以前的模樣，配合外體極具歷史價值的騎樓，傳達出一種保護歷史，記錄歷史的理念，遠遠不止是經營一家甜品店那麼簡單，令人十分感動。「廣式生活」也不僅僅有食物的載體，更能通過這種方式來表達這種「傳承、記錄」的生活態度，且其價值也更高於生活。

多元生活態度

在廣州，你既可以感受到世界級大城市的繁華，也可以體驗到如鄉村般人情味，而這就是廣州的特色，前文所提到這兩間小店，就是「廣式生活」的具象化。很幸運，也很欣慰的是，像這些小店並沒有因為時間的推移以及現代經濟的發展迅速，而被發展大潮所吞噬。究其原因，因為廣州有這種土壤，能使這些獨特的小店屹立不搖，而在這土壤裡，「廣式生活」給予其充足的養分，使其生根發展。

「一處一美食，一品一態度」，這句話是我在這座城市生活了四年時間的一種感想。一處一美食，代表了「食在廣州」其言不假，生活在廣州的這段期間裡，我不斷不斷的都能尋找到新的美食，無論是在肚子餓時緊忙地跑進一家小店解饑，或者是特意去尋找一間上檔次的餐館，都不會讓我失望。漫步在林蔭路上，在老城區品嘗到一件廣式佳點，感受廣式的「匠人精神」；或者愜意的喝上一壺茶，體會廣式的「慢生活」，都能品出「廣式生活」的多元生活態度。

廣州的美景，廣州的美食，以及生活在這座城市的人們，都具備這種「廣式生活」態度。

而什麼是「廣式生活」，我想很難，也沒人可以完全用文字定義，但我們所知道的是，這是一個內化在廣州這座城市的核心，在經濟發展的同時，堅守的廣州價值觀。

羅馬因其蘊含深意的文化，打造了傲視全世界的時尚產業；台北因其多元化，打造了誠品書店等舉世聞名的文化經典；而廣州，則以「廣式生活」所散發出來的氣息與態度，與全球的眾多城市「對抗」。曾經居住在廣州這樣發達經濟與生活氣息拿捏得恰到好處的城市，我是十分幸福的，也是值得回憶的。也正因為這樣子，希望未來能有再次踏上這片土地的機會。（黃柏元／廣州台生）