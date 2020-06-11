這波新冠肺炎疫情就像是一面照妖鏡，不但照出了人性的光明面與暗黑面，也反映出了台灣醫療制度的盲點。當全民陶醉在台灣疫情逐漸趨緩且連續多日零確診的同時，健保財務早已連年虧損、不堪負荷。也因此，報導指出，政府正研擬調高保費。「全民健保」這個讓台灣引以為傲、世界各國稱羨、全台民眾能享受優質又價廉的醫療服務的制度，幸福制度的背後竟是這般地脆弱。

一個制度能否細水長流，取決於設立的精神與基礎設計之考量．如何避開人性弱點，啟發人的同理心，方能在執行時杜絕可能產生的弊病，進而達到保障公眾利益最大化，讓全民受惠。全民健康保險屬於一種社會保險制度，財源來自於民眾繳納的保費，財務操作採隨收隨付制，其目標在於維持正常生活水準。全民健保若要長久維持，必須從三方面達成平衡：該收的保費收足，可以節省的錢別浪費，目標及制度的設定要合理。一言以蔽之，錢要花在刀口上！

作為一名藥師，執行業務時，常見到民眾拿了一大堆藥物來回收，其中有很多是完整未拆封的高價藥物。詢問民眾為什麼會剩下這麼多藥，理由千奇百怪，如忘記吃、怕有副作用不敢吃、或是跟醫師反映，醫師還是照開、甚至也有要求醫師開來「以防萬一」，連把藥拿來當中元普渡祭祀用過的供品這種理由都有。難怪每年廢棄藥物回收重量會高達193噸，全民健保每年付出1700億買藥，其中有不知道多少錢被當成醫療廢棄物丟棄銷毀。

造成這樣可怕的浪費，其實就是忽略了人性的弱點。當人們只需支付零頭便可獲取這些珍貴的藥品，往往就會忽略背後的實物成本及勞動價值，更不會珍惜這些集合眾人的金錢、知識、勞務而得來不易的物資。如果今天藥品費用是採民眾先墊付、後再向健保署請款，相信像是把藥當作普渡供品的事絕對不會發生，這也是為什麼藥師會反對將那些成藥與指示用藥納入健保藥品給付項目的原因之一了。

假設連綠油精、藥酒，健保都可以給付，不僅是大量的藥品預算被浪費、銷毀，更有可能會造成過多的花費被用於購買指示用藥。這將會排擠到原本計畫要給付給一般民眾負擔不起的高價藥物的預算，或新開發的特效藥，形成健保不夠錢買的窘境。近年來，我國新藥的引進項目一直衰退，如果面對疑難雜症卻因沒錢買藥而束手無策，即便擁有世界一流的醫療技術也只是枉然。

珍惜有限的醫療資源，珍惜得來不易的醫療物資，珍惜每一個維護民眾健康的醫事專業人員，唯有惜福，才能長久幸福！

（作者為藥師）