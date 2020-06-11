2020年6月6日，高雄市舉行市長罷免投票。市長韓國瑜最終拿到93萬9090張的罷免同意票，成為台灣政治史上，首位被罷免的直轄市長。許多媒體紛紛以「破紀錄」、「破天荒」來形容這次的高雄市長罷免案，無論是對支持者還是反對者來說，都是台灣政治史上歷史性的一刻。但這也就跟2018年11月24日韓國瑜以89萬2545票當選高雄市長，終結民進黨在高雄市的20年執政一樣，是歷史性的一刻罷了。

對一般的台灣民眾或是有投票權的選民來說，韓國瑜當初勝選或是後來被罷免下台會對往後的政治產生什麼影響，可能從來都不是要不要投票的重點；整個投票的重點其實是讓自己參與「改變歷史」的過程。不管是當初想要改變民進黨長期執政的韓流，還是想締造台灣史上第一位被罷免直轄市長的 WeCare，儘管表面上的立場大相逕庭，但選民背後的心理動機或許相差無幾。想通了這一點，不管多大或是多小的政黨未來要打選戰都不用擔心了，只要找到可以說服選民的歷史定位，說服選民他們手中投出的那一票會試改變歷史的推手之一，都有機會可以改變歷史。

說起來，韓國瑜這次犯了一個關鍵的戰略錯誤，就是叫他的支持者不要去投票。雖然一開始打的如意算盤，是如果投票人數沒有達到門檻的57萬4996人，那這次的罷免案就不成立，自然也就沒有同意票反對票孰多孰寡的問題了。但現在因為韓國瑜支持者沒有出來投票，沒有讓之後的執政者知道反對韓國瑜下台的聲音有多大，真的比較好嗎？誠如柯文哲說的，台灣現在不但變成一黨獨大，甚至已經是一黨專政了。但要成為一個成熟的民主國家，本來就應該要有不同的聲音，透過選舉制度衝突、妥協、進步。在更了解現在選民喜歡參與、在乎躬逢其盛的心態之後，跟目前執政黨立場不同的政黨也不用氣餒，總能透過不同意見的表達讓台灣更好的。

畢竟因為一黨獨大，執政者就更難聽見民眾的聲音，也更難貼近民眾的心情。就拿6月6日發生的這兩件事：市長被罷免、議長過世來說，在任何一個先進國家、民主國家的主要城市，一天之內同時失去市長和議長是聞所未聞的；甚至要把這兩件事情造成的衝擊比喻為國殤也不為過。但是我們的總統至今也還沒有對許崑源過世這件事情，表示任何的意思。她也已經想好了，反正民進黨已經表達過哀悼之意，她本人就「不再消費死者了。」身為一個國家領導人，很多做與不做、為與不為，並不是按照個人的喜好或是立場做決定的。就像許崑源的情況，就算再怎麼樣致個意應該都是基本的尊重，也應該是真正顧及社會和諧和民間安定的領導人該做的事情。

（作者為口譯工作者）