台灣文壇的瑰寶鍾肇政先生在2020年5月辭世，引發了許多哀思與紀念。鍾肇政的文學地位早已廣受肯定，然而，他的文學使命是否確實被重視，又是否獲得傳承與推廣，卻很值得思考。

鍾肇政廣受肯定的原因，包括他廣為人知的文學作品，例如1961年在報紙副刊陸續發表的《魯冰花》，這是鍾肇政的第一部長篇小說。《魯冰花》在1979年出版，1989年第一次被改編為電影，後來又陸續被改編為電影及電視劇，這應該也是鍾肇政最廣為人知的作品。

鍾肇政最重量級的作品，則是兩部文學鉅構，一是1979 年發表的自傳體小說：《濁流三部曲》，二是1980年發表的家族史小說：《台灣人三部曲》。

《濁流三部曲》的跨時不長，只深入刻劃了短暫的歲月，反映出主人翁在大時代變遷中的觀察與迷惘。《台灣人三部曲》則跨越了三個世代，長度剛好銜接台灣割讓給日本的這段時間。

鍾肇政的歷史小說，儘管人、事、物未必實存，但是其中所抒發的感懷與情感卻非常貼近真實記憶，因而引發高度共鳴。他的作品所呈現出來的本土歷史記憶，不但有別於官方史觀，更未必是客觀存在的過去。這種歷史書寫，如今被稱為新歷史主義，美國學者格林布萊特認為絕對客觀根本不存在，必須透過主觀詮釋。相較來看，傳統的歷史主義則是試圖客觀建構、甚至還原歷史。新歷史主義影響了當代的歷史小說書寫，以虛構去重新理解與詮釋歷史真實。當然，在新歷史主義被提出來之前，早就有作家以這種方式寫出好的歷史小說，其中就包括了鍾肇政。

除了積極投入創作歷史小說等文學作品，鍾肇政也持續編輯台灣作家的作品，因而被尊稱為台灣文學之母。桃園市長鄭文燦在2015年開始舉辦「大河長流-2015鍾肇政文學獎」，深耕文學的意義非凡，尤其2018年加入「長篇小說」這個獎項，鄭文燦更強調這是代表對鍾肇政的一份致敬，因為他透過歷史小說呈現了台灣命運。正因如此，這幾屆的長篇小說得獎作品，多為優秀的台灣歷史小說。桃園市此舉，可以說是深深體會了鍾肇政的文學使命。

所有公民的家族史，才是真正的台灣史。家族史的書寫很不容易，真實故事又未必便於普及。退而求其次，書寫家族史小說應該更有助呈現台灣歷史的記憶與精神。家族史小說的書寫，正是鍾肇政文學使命之核心，值得推廣與深化到家家戶戶，進而再從小說文本向影視作品邁進，成為重要的文化創意產業。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、《台灣血皇帝》等台灣歷史小說作者）