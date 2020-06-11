日前，看到媒體人趙少康呼籲國民黨全面發動罷免戰，還酸說「可惜國民黨黨內很多人不敢」。筆者從小就看趙先生的政治評論，一直為趙先生的聰明折服，但這件事情筆者實在不敢同意趙先生的意見。國民黨若真的罷免搞得遍地烽火，才會是大災難。

罷韓高票過關，坦白說並不讓人意外。畢竟韓在經驗不足的情況下當上市長大位，又非常遺憾的，在尚未證明自己執政能力前，即參選總統，加上遇到香港反送中事件。導致中間選民從2018集體挺韓，轉為2020集體挺蔡又挺罷韓。這一切的一切，未必公平，卻也已成定局。

遭到「三殺」，無疑讓每一位支持者心碎。但該做的是化悲憤為真正的力量，而真正的力量需要建立在理智上面，而不只是情緒發洩。罷免是人民的權利，但是擁有權利，不代表一定要行使。說句不客氣的，要出氣很容易，但罷韓高票過關，國民黨上下以及韓國瑜團隊，完全不需要檢討嗎？

2018年陳其邁只拿74萬票，2020罷韓卻能拿93萬票，整整多了19萬票，就表示有19萬位2018年選擇挺韓，或不投票、廢票的民眾，2020轉而用選票制裁韓國瑜。

這段期間，國民黨以指控民進黨組成「罷韓國家隊」，製造不公為主訴求，希望能說服中間選民：「哪怕你不喜歡韓，也不要支持手段骯髒的民進黨。」但結果卻顯示這招完全無效。是的，無論你喜歡或不喜歡，中間選民今天是厭惡韓國瑜與國民黨的，厭惡到根本不在乎你有無受到公平待遇，民進黨有無球員兼裁判，總之韓國瑜與國民黨就是黑到不值得眷顧…….

無論你我喜歡不喜歡，筆者上面講的都是事實，眼下的此刻民意確實是如此。蔡英文喊謙卑謙卑再謙卑，是她勝利者的故作姿態，但國民黨衰敗至此，如果還不能謙卑從民意中學習，非得要向全世界證明自己100%沒錯。坦白講，未來只會更不樂觀！

再從現實利益算計來看，一個政黨發動罷免，除了爭奪「有權力的位子」外，在這過程擴大自己政黨支持度，或降低對手政黨支持度，也是重點。

如果悲憤的藍營群眾有能力罷免桃園市長鄭文燦、臺南市長黃偉哲等綠營大諸侯，又有把握補選國民黨可以上，那筆者舉雙手雙腳支持罷免。但依據地方制度法第82條，縣市長任期剩不到2年，由中央官派。無論罷免案搞得再成功，民進黨只要設法把選舉日拖延到12月底，就可以理所當然官派，「罷免不過是民進黨，過了還是民進黨」，到頭來國民黨完全一場空。

也就是說，現階段要罷免，我們也只能選擇罷立委和議員。但試問罷免梁文傑、王浩宇、黃捷、陳柏惟，有意義嗎？輿論會大幅支持嗎？這些人當然有他們的問題，但在罷韓剛過關之時發動，外界只是又把這件事情當成「韓戰」的延伸，中間選民更是認為國民黨「輸不起」，讓國民黨更難挽回他們的心而已。

國民黨要再起，關鍵是什麼？關鍵是2022年選舉，至少要能保住新北與臺中，最好臺北與桃園至少搶佔到一個。請問讓黃捷、梁文傑、王浩宇、陳柏惟喪失公職，對國民黨贏得2022有什麼幫助？頂多就是一部分比較好罷的民進黨民代，因為怕被罷，而選擇少在選舉過程中碎嘴國民黨而已，但民進黨仍然有源源不絕的名嘴可以補上這個空缺。

相反的，遍地開花搞罷免，將延續中間選民在2019至2020夏天對韓國瑜的惡感，並通通算在國民黨頭上。民進黨正好順勢轉移人民對內政、對紓困、對經濟的注意力。要知道，民進黨巴不得藉由罷免案，與國民黨再直球對決一次，藉由你國民黨的手來保溫支持者的熱情。在這種情況下，國民黨又為何要主動湊上去當沙包？

總而言之，望所有關心國民黨的朋友，包含我一向尊敬的趙少康先生好好思考，遍地烽火搞罷免，這種「韓戰」真的要慎重，真的討不到便宜的。

（作者為網路媒體工作者）