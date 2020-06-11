從6月5日開始到11月3日美國大選這段期間，美中台關係將進入高震盪期。在美中之間，兩國從貿易戰打到科技戰，甚至吹響「金融脫鉤戰」的號角。而在兩岸之間，舊恨加上新仇，特別是修憲爭議、報復性罷免之爭，以及解放軍在我國東沙島海域的聯合演習，也對未來數月的兩岸關係投下不確定的變數。面對此一嚴峻情勢，台灣若是處置不當，可能會左支右絀。

美中間的衝突與相互報復在11月3日大選之前不但不可能鳴金收兵，甚至有失控之虞。川普6月5日簽署一份備忘錄要求加強審查在美國上市的中資企業，並要求「總統金融市場工作小組」在60天內遞交評估與建議報告，以確保美國投資人的權益與投資安全。美方此舉，不啻逼迫許多與大陸機敏機構或解放軍掛鉤的中資企業從美國下市。

此外，美國商務部宣布6月5日起將中國研究「天河二號」超級電腦的「北京計算科學研究中心」、奇虎360資安公司、東方網力、深網視界、雲從科技等替解放軍採購美國尖端科技與通訊器材，以及打擊、監控新疆維吾爾族穆斯林的機構與公司，列入經濟制裁的黑名單，都讓中方跳腳不已。

更讓北京不爽的是，「五眼聯盟」中的美、英、加、澳4國竟然聯手封殺華為5G，剩下的紐西蘭單絲不成線，未來恐怕也不免屈服於美國壓力。

不過，中國大陸畢竟已非當年吳下阿蒙，而是具有相當報復能力的大國。北京除了已對美國進口的四氯乙烯課徵傾銷稅之外，還可以終止美中第一階段貿易協議來威脅美國。另外，大陸還可動用各種工具阻撓北韓領導人金正恩與川普的「金川四會」以及伊朗與美國之間可能的峰會，讓急於透過外交成就拉抬選情的川普在外交上乏善可陳。

北京要對華府報復，多少還有一些顧忌，而且也期待美國大選過後，可能會柳暗花明又一村。但是對於過去4年一直採取「聯美制中」的民進黨政府，特別是選前透過網軍煽動「仇中」、「反中」情緒，選後利用新冠疫情配合美國批中，舊恨加上新仇，北京可能不會對民進黨政府假以辭色。雖然北京一直不願對兩岸ECFA明確表態，但大陸學界的解讀卻是，不輕易中止ECFA不代表北京永遠放棄此一選項。

對民進黨政府最嚴厲的考驗莫過於大陸8月中旬針對東沙的聯合軍演。如果北京只是向台灣人民秀秀肌肉倒也罷了。論者指出，大陸這次演習不僅隨時可將演習目標改為「奪島」，而且在「與其遭到全球輿論抨擊窮兵黷武」的情形下，不如做出「回師直下澎湖，甚至劍指台灣」的決定。

民進黨政府在罷韓且綠議員與網軍嘲弄許崑源議長輕生之後，已激起藍軍敵愾同讎之心，「報復性罷免」或許勢不可免。蔡英文也被迫出面，企圖以總統高度呼籲各方理性以對。問題是，她任用李進勇出任中選會主委，並公然以「罷韓國家隊」號召選民罷韓，早已喪失正當性與道德制高點，呼籲各方理性，徒然凸顯民進黨政府對外無能維護主權，對內無力平息紛爭，又怎有智慧與能力化解內憂外患？

（作者為淡江大學外交與國關學系榮譽教授）