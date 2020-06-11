隨著疫情的解封，疫情指揮中心宣布展開防疫新生活，若能保持社交距離，可免戴口罩；反之，則須戴上口罩，以形成「假性群體免疫」的保護效力。但由於規範標準的難以拿捏，參與遊行中有人沒戴口罩，官員逛夜市時也有圍繞的民眾不戴口罩，雙鐵進站、進銀行郵局、媽祖繞境時要不要戴上口罩？這些亂象，使得民眾無所適從，在人口密集場所，依然可見力求自保的口罩一族。

目前台灣境內，除非再有境外移入的感染事件發生，潛在風險已相當低。以國內的國小學生數約117萬名來看，從今年2月底開學至今，這麼多的學生每天群聚上課，以60個上學日計算，已經超過7020萬人次密集接觸，都沒有校內感染個案。從統計學、口罩經濟學與公共衛生學來看，小學生進入學校有無戴口罩的必要，值得思考。現在炎熱夏天裡，小學生每天一個口罩戴上，到下午體育課時，已髒得一蹋糊塗，手部清潔也未必確實，有時口罩隨處亂掛放，早已失去口罩的防護效力。若要超前部署，還不如宣導有發燒、呼吸道症狀的學生不用到校上課，教導正確洗手的時機與方法，健康的學生不必處處戴口罩。讓健康的孩童，輕鬆的摘下口罩上學，是件很難的事嗎？

最近紐西蘭的最後一名現存新冠肺炎患者康復後，總理已經宣布該國已不再需要諸如擴大社交距離與公眾集會的限制。而根據該國衛生部門的指引，說明在社區中健康的居民不必戴口罩。但如果要戴上口罩，要注意正確使用口罩的方法，包括洗手、戴摘口罩步驟。可見，隨著該國疫情解封，潛在風險降低，口罩沒有必要強制戴上，而是該看情況來配戴。

全民時時刻刻、繃緊神經戴上口罩，其實對於醫療口罩的資源配置沒有幫助，反而不利於醫療前線工作者，他們才是最需要醫用口罩的一群。而防疫新生活的開始，就是重振經濟的起跑點，紐西蘭已經宣布，公共集會和私人聚會、零售業、餐飲旅宿服務皆可恢復正常，不須維持社交距離。該國的衛生部門已經將防疫重點擺在「有效防堵或遏止任何境外移入案例」，他們把抗疫的決心和精神投注在經濟重建上。

反觀台灣，防疫初始，管制手段非常強制且有效，雖為防疫成績斐然，但在解禁後，光是口罩要戴或不要戴、什麼時候該戴、什麼人應該戴，莫衷一是，郊外空曠處也看到民眾還是戴著口罩，有民眾戴著口罩運動或是口罩鼻梁線戴在鼻孔以下，抑或沒有正確的洗手乾淨後穿戴、摘下口罩的觀念。時至溽暑，戴著口罩呼吸極不順暢，夾雜汗水、口水，口罩保護力急遽下降。而其他像是在人口稠密場所，社交距離如何維護？防疫新生活的開始，若沒有一套可行的、便於遵守的、科學的防疫手段與觀念，恐不利於民眾社交生活的開展，也不利於經濟的重啟與活絡。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）