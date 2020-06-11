美國近期的社會動盪，對中美關係正產生深遠影響。超過11萬名美國人因染疫死亡，導致川普民調持續下滑，在白人警察「跪殺」黑人弗洛伊德，引爆全美反種族主義示威後，川普連任之路更蒙上陰影；跪殺事件形成的蝴蝶效應，已使中美戰略矛盾的衝突對立持續升高。

從中美台關係的互動情勢來看，今後5個月，將是40年來三邊關係面臨最大挑戰的關鍵期。因受疫情與大選因素的牽動，在美國爆發種族紛爭之後，中美衝突議題的操作與「台灣牌」的運用等策略，勢必將成為川普的競選絕招。

中美衝突從貿易戰、疫情究責、港版國安立法，以至美國爆發反種族主義抗爭，川普失控亂套的應變機制，正在對美國大選形成難以預測的變數，川普為轉移焦點，另闢戰場，加強版的「反中牌」將是他尋求連任的終極武器。

從1979年中美台三邊外交結構變遷以來，北京、華府、台北的決策體系，從未呈現當前這般充滿高度不確定與不可預測性的複雜狀態。中美之間的敵意急遽升高，川普將非典型決策風格發揮到淋漓盡致，中美在軍事外交領域可能衍生的磨擦與衝突，呈現劍拔弩張之勢。

北京即將進入2022「中共二十大」最高權力布局的關鍵期，為謀求統治結構的穩定延續，慎防外部矛盾被轉移為內部矛盾，近期反守為攻，採取強勢對美外交、制訂港版國安法、高調紀念反分裂國家法、反台獨、反港獨，在在反映北京正試行全新的戰略思維與戰術鬥爭。

蔡英文在連任就職後，近日又成功號召罷免高雄市長韓國瑜，未來四年，民進黨的一黨獨大，或蔡政府所操控的話語權，都將是北京無法迴避的現實。兩岸僵局要有所突破或進展，不僅蔡英文必須思考如何跨越政治障礙，北京也同樣要思考是否採取適應變局的彈性措施。

從川普的戰略盤算可知，今年11月3日美國大選前，川普亟需塑造一個與美國為敵的頭號戰略對手。因此，凡是與抗中反中有關的疫情究責、抵制華為、挺台、挺港等議題，都是川普必然持續極限運用，並藉以擴張中美戰略矛盾、凝聚美國反中選票的廉價政策工具。

有川普「挺台抗中」戰略護航，蔡英文政府的「親美反中」路線將更加有恃無恐。但川普若為轉移輿論戰場，祭出加強版「反中牌」，如表態支持台灣參與特定國際組織、或倡議重新探索兩岸在聯合國的「雙重代表制」，或研議台美復交的可能性，甚或評估邀請蔡英文訪問華府、赴國會演說，都可能引爆兩岸烽火。

從兩會閉幕後的氣氛來看，中共對台政策基本維繫「反獨促統」基調，以非和平方式解決台灣問題的網路輿論居高不下。近日，從全國人大委員長，以至涉台學者，反覆重申「完成國家統一」是中共三大歷史任務，讓人對攸關台海形勢的中美最新變局更加保持高度警惕。

「在政治上，和則雙贏；在經濟上，合則兩利」，和平與合作，是穩定兩岸關係的兩大支柱。當前面臨的困局，既有兩岸主權之爭、也有民共意識型態差異，關鍵仍在於兩岸當局能否共同建構求同化異、平等對話的新思維。

大陸全國人大委員長栗戰書近日倡議，「以對話代替對抗、以合作代替爭鬥、以雙贏取代零和」，兩岸才能行穩致遠。這是台灣朝野似曾相識的政策語言，對兩岸能否應對國際複雜形勢，共同破解兩岸僵局，應有啟示意義。