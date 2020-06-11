台灣大學學生會將在星期六校務會議提案，成立校園轉型正義小組，目標是前台大校長傅斯年。學生會認為，傅鐘、傅園都是威權象徵應該去除。

許多人憂心，學生會要鬥爭傅斯年，行徑宛如當年大陸文化大革命的紅衛兵。然而，台大學生會的這項舉動，除了學術批鬥之外，還有更深沉的用意，那就是切斷中華民國的大陸時期，讓台灣成為中華民國唯一的聯結。這是民進黨政府台獨之路的重要工程。

許多人都注意到，蔡總統在今年520就職演說中提到「中華民國台灣70年」，這種說法絕非偶然，更不是信手拈來，而是深有籌謀。從去年開始以「中華民國台灣」代替「中華民國」開始，蔡英文已經在建構中華民國的台獨史觀。

換言之，蔡政府將中華民國限縮在「遷台之後」的時空之下，大陸時期的民國時代，民進黨看不見也不承認。蔡英文「中華民國台灣70年」的說法，更進一步明確化匡限中華民國的歷史。所以，別以為，蔡英文終於願意談中華民國了。

傅斯年接任台大校長的人事命令是民國37年、由當時還位於南京的行政院所發布。很明顯，傅斯年得以擔任台大校長，並不屬於蔡英文「中華民國台灣70年」的決定，所以有關他的歷史甚至有關他的建樹與貢獻，都必須抹去。

既然民進黨執政下的台灣，不要跟大陸時期的中華民國有任何關聯，身為台灣第一學府的台大，當然不能再讓一位大陸時期的中華民國所任命的校長繼續受到尊崇。

這是台大學生會轉型正義對準傅斯年的背後計算。他們豈只是紅衛兵？根本就是篡改歷史、綁架中華民國！