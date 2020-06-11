罷韓之後，要派誰來參選高雄市長，是國民黨最新的難題。因為心知肚明此番補選勝算極小，因此國民黨內部出現不同考量的提名策略，有新秀說和大腕說。

前者認為，反正贏不了，不如從長期投資的角度，提名在地年輕人當作練兵，著眼於未來；後者認為，即使贏不了，也要趁著補選再次凝聚士氣、並顯示國民黨對高雄的重視，所以應派重量級人物出征，就算輸了，氣勢也要夠強才行。

當然，在韓國瑜放棄打罷免無效訴訟之下，有沒有設籍高雄的大牌藍軍政治人物可以參選，則是非常現實的問題。但不論採取哪種提名策略，都言之成理，端看國民黨的算盤怎麼打。而最糟糕的，則是考慮和其他政黨合作。

首先，現階段，國民黨不管跟哪個政黨合作都贏不了，既然不會贏，那合作的目的是什麼？再者，既然不會贏，那投入補選的目的就是練兵、就是保持能見度、就是尋求繼續跟高雄選民有聯結的可能。要練兵，當然該練自己的兵；要有能見度，當然是讓自己的人出場；要持續聯結，又豈有假手他人的道理？

其次，國民黨雖然是在野黨，可也還是第二大黨，想合作的人實力差得更多，合理懷疑是打算來吸血的，國民黨沒必要成為別人壯大自我的養份。

打從罷韓開始，柯文哲領軍的民眾黨就一路放話，最近更是一下蔡璧如可能投入補選、一下彭振聲是柯文哲的口袋人選，花樣繁多卻不排除只是自抬身價的假動作，看看可不可以「釣」出國民黨願意跟民眾黨合作的胃口。

隨著罷韓成為定局，陳佩琪甚至演出逆時中大劇，為的是聲東擊西，努力把民眾黨打成「抗英第一品牌」。淺嫩的簡舒培甚至不明就裡，陪著打所謂的「舒琪大戰」，讓民眾黨意外的收穫是擄獲不少藍軍的心。

柯文哲當然知道，繼收編時代力量、整死韓國瑜後，民進黨的下一步就是衝著民眾黨、柯文哲而來，柯文哲當然要尋求自保。於是趁著罷韓一路累積民眾黨的聲量，企圖把聲量變成人氣，再努力把人氣轉換成民意、選票。

柯文哲一路走來，最擅長的就是讓自己成為「贏不了的那一方要串連的人」，在老大與老二的鬥爭中見縫插針，尋找生機。選第一任台北市長時是如此，如今高雄市長補選，他又故技重施，只不過合作的對象竟然從綠轉藍，可見柯文哲多麼狡猾。

趁著國民黨現在士氣不怎麼樣，民眾黨頻頻大拋媚眼，但柯文哲是個危險人物。他就像荷馬史詩《奧德賽》中的海上妖女賽蓮，用歌聲蠱惑水手，讓他們失神，因而使船觸礁沉沒。國民黨千萬別上當，不要柯文哲與陳佩琪沒有變成傑克與蘿絲，支持者被偷龍轉鳳挖走了，鐵達尼就換人了！

（作者為作家）