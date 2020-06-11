罷韓案以超乎預期的高票通過後，社會掀起兩極反應，一邊是罷韓方的歡聲雷動，另一邊則是韓粉們的悲憤莫名；這兩種情緒特別明顯，自然也就成為媒體報導的焦點，而其中另外一種聲音，便未受到應有的注意，在激情的攪動下未能得到真正的理解，這可以墜樓死亡的高雄市議長許崑源遺孀林絲娛的話為代表。

林絲娛表示，許議長生前最大的願望，是希望生活在這塊土地的人，都能為人民的幸福共同努力，為老百姓創造更好的環境。她說，「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」希望支持者理性，才能讓議長安詳辭世。

身為最難以承受、最悲痛的喪家家屬，林女士呼籲大家冷靜理性的一席話，此時聽來彌足珍貴，令人感動。於此同時，部分所謂的鋼鐵韓粉，紛紛用各種方式發洩情緒，有的要聚眾上凱道抗議討公道、有的嗆聲要包圍民進黨黨部、有的在網路上砲轟罷韓高票通過是作票所致、有的則發動全台的報復性罷免。

避開爭議一動不如一靜

這些看似遍地烽火的憤怒與反擊，都可以理解，也或多或少有其理由訴求，但整個狀況是否已引發社會廣大的認同，可達燎原之勢？還是自曝其短，被民進黨看破手腳，三下五除二就會難堪退潮，倒引得社會反感訕笑？激憤之後就必須想清楚、看明白。

因為，未經客觀情勢研判的情緒宣洩，只是怨天尤人、怪東怪西，有勇無謀，只是暴虎馮河、逞一時之憤，結果得不償失絕對可想而知；而死不認輸，只有死得更難看，永遠贏不回來。以指控作票來說，從總統大選結束以來，就不斷有人在網上自我催眠，在同溫層中相互取暖，但以今日的社會環境與民主教育程度，只是憑懷疑提不出令人信服的證據，必然陷入誤判民意的盲點，說多了反而自取其辱。

又如發動報復性罷免之舉，罷免的理由、時機，尤其選區選票的結構等，都要經過精算，在放炮嗆聲之外，更要慎謀能斷、精準出擊，才能真正達到一擊中的，而不是盲動躁進、亂放空包彈，被後座力震到內傷，打出傷人不及傷己的七傷拳，結果就是遍地烽火變成每片火都被封。

主角韓國瑜，經過罷免案洗禮，表現得坦然大氣，堪稱可圈可點。他不改嚴厲批判民進黨的態度，指責「罷韓國家隊」的不公不義，蔡總統不接受這個說法，但政府全面動員是不爭的事實。他對自己的處境坦然面對，對高雄市與高雄市選民不口出惡言，在國民黨轉移高雄舉行的中常會上強調，黨很關心且積極幫助他，個人被罷免與黨無關，外界不要唱衰國民黨；還原議長許崑源墜樓真相，為許抱不平；最後希望大家持續幫忙高雄壯大發展。情理進退拿捏之間，彷彿又回到2018掀起「韓流」時令人激賞的風度與判斷力。

但還是有人不願放過他，對他的「權謀機心」多有揣測渲染，包括評析他至今尚有其他布局或考量，不甘心這樣就走，正積極規畫下一步選黨主席或北桃市長，連他不提出罷免無效之訴，也被說成是為了「卡朱」。而這正是韓國瑜如今的困境，經過這兩年多的翻騰跌宕，如今的他說什麼、做什麼都會被抹上好惡兩極的色彩，甚至還以負面居多。其實現在的韓國瑜最好是「一動不如一靜」，既是苦民所苦不忘初心，更要痛定思痛，避開爭議，再來論未來進退都不遲。

儲備實力等待時機發揮

罷韓案對韓國瑜極不公平，民進黨趕盡殺絕難免令人憤慨，但此時韓粉更應冷靜，這不是畏縮怯戰，而是為了儲備實力，等待時機做最精準、最有效的發揮。

韓國瑜與韓粉都必須要想清楚三件事：一、從2018到2020這兩年多之間的風雲翻轉，成與敗的內外原因到底是什麼？二、民進黨已成為不斷膨脹的失控巨獸，在野力量應如何重組、如何制衡？三、即使「韓流」已死，「庶民」永遠存在，如何找到下一波台灣社會力迸發的密碼？這些問題層層堆疊，不會有標準答案，重點是不要自欺欺人，要勇敢誠實以對。歷經反覆與波折，韓國瑜與韓粉應以林絲娛最沉痛之際發出的呼籲，「放下仇恨，停止製造對立」為念，不要再相互綁架，這是最起碼的反省。