無色覺醒》 賴岳謙：美退役將領阻悲劇！避免美軍屠害百姓！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第651集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「美退役將領阻悲劇！避免美軍屠害百姓！」

其實美國總統川普（Donald John Trump）曾有赴紐約軍事學校就學的經歷，但據聞由於他不願上戰場，在越戰發生時，竟以「長骨刺」為由，免去了赴前線作戰之責。可是他的軍旅生涯，仍對他之後的決策，造成一定程度的影響。像是川普擔任美國總統後，不僅急欲拉攏軍方勢力替他撐腰，甚至還打破前總統歐巴馬的限制，再度調升了國防預算支出。

美國前總統歐巴馬為了推行「可負擔健保法案」（Affordable Care Act），其實縮減了不少國防預算。因為美國的醫療體系以資本營運為目標，故民眾醫療照護費用成本相當高昂，不少民眾在難以負擔高額醫療保險下，不得不放棄好的醫療資源，而面臨病死或冤死的窘況。據統計，有色人種遭遇這樣情形的比例較高。也因此，非裔前總統歐巴馬上台以後，想當然就將推行「歐記健保制度」（ObamaCare）納為重要執政任務。

不過健保制度牽涉甚廣，其中所影響的範圍包含美國各階層，要想實行本就沒那麼容易。再加上川普上任後，他需要挪用更多的預算去挹注國防費用，除了打掉歐巴馬所設的國防預算天花板，他也順帶終結美國資本家的眼中釘「歐記健保制度」（ObamaCare）提案。

目前非裔男遭白人警察過度執法致死的事件仍在全美發酵當中，各地遊行抗爭未見趨緩的跡象。美國總統川普無疑焦慮憤怒，他也針對各地的運動表示不排除引《暴亂法》（Insurrection Act）來武力鎮壓。對於美國總統川普將採行嚴厲的舉措來弭平暴動，起初華府幾乎沒有反對聲浪。然而，在美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）投書媒體公開諫言，以及不少卸任美軍將領紛紛表態支持民主黨候選人拜登（Joe Biden），且譴責川普罔顧人民的偏執暴政後，華府內的黨派風向也開始產生了變化。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）隨後就提起道德勇氣向川普表明，他反對派兵鎮壓民眾的想法。可以發現，多虧美國退役老將們及時站出來，捍衛軍人的榮譽及使命感，才避免美軍可能屠害民眾的憾事發生。為了一時的最高權力官位，犯下難以抹滅的罪刑，兩相權衡下真的值得嗎？美國三軍統帥與國家級將領兩相矛盾後，會不會牽動美國總統大選的豬羊變色呢？這都待我們持續關注……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！

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