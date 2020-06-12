今年（2020）1月11日的總統大選中，蔡總統勢如破竹，贏得817萬張選票獲得連任，其中最大的關鍵支持來源莫過於青年選票。但這次就職演說內容中談得最少的就是「青年」。

雖然產業發展策略中談到了六大核心戰略產業、社會安全網，但青年人的薪資停滯、工作貧窮等議題幾乎消失了。當然，六大核心戰略加速產業升級，有助於青年人薪水的提升，但它畢竟是長期的戰略，而非短期有效的策略，也無法發揮立竿見影的效果。再者，社會安全網對中低收入、年輕人也有間接的幫助，但青年人年紀輕輕就接受社會安全網的庇護，過於被動，也令人覺得洩氣。

青年的低薪，逐步演變成社會對立、貧富對立，以及人才外流的問題。同時，台灣的專上教育過度投資，90％的大學畢業生進入服務業，而服務業升級轉型緩慢，無力吸納這些高素質的專上畢業生，致年輕人薪資呈現停滯的困境。尤其是在此次的新冠肺炎中，無薪假、勞資雙方合意的減薪，導致經常性薪資的下跌，對非典型就業的年輕人最為不利。這些困境都沒有被提及，也是演說內容中比較大的遺憾！

台灣低薪的成因，多數人認為是台灣產業的代工體系，缺乏品牌、通路，在東南亞、大陸製造業相繼崛起後，陷入低價競爭；致產業外移，工作機會流失，而僱主在低利潤的困境下，也不易為員工加薪，致形成薪資停滯的現象。

不過，除了代工模式一時之間無法全面調整之外，台灣薪資的停滯還有另外兩個主要原因：一是專上教育的過度投資；一是服務業內需市場小，加上法規束縛，以至於規模破碎，缺乏國際競爭力。

專上教育的過度投資是台灣薪資凍漲的第二個原因，過度投資專上教育的結果，台灣每年10～15萬名15～19歲高中職畢業生，本應投入製造業，擔任藍領階級的專業工人，但政府的專上教育的擴充，加上父母的學歷至上思維，使上述10～15萬年輕人轉而唸大學、研究所。因此，每年少掉10～15萬藍領階級，即使企業願意以月薪4～5萬元也聘不到工人。而上述10～15萬人繼續深造，到了24～29歲取得大學、碩博士學位後，每年多出10～15萬競爭白領／粉領階級工作，致服務業供過於求，薪水無力漲升。

第三個原因在於服務業規模的破碎，多數無力進行跨越國境行銷，藉海外市場的規模經濟來擴大營收、利潤，當然無力為員工加薪。台灣內需市場不大，服務業主管部會又以規範、管制為主，無力導入保險資金、國際資金，精進商業模式，提升競爭力。在市場小（量不大）、缺乏升級與較佳的商業模式（質不佳）的情況下，無力吸納數量龐大的專上畢業學生，以至於陷入青年低薪的困境。

至於如何解決上述三大困境，提升青年的平均薪資水準？就代工思維的改變而言，政府的補助，租稅獎勵應釋出部分資源鼓勵業者在利基領域上，投入品牌、行銷，假以時日必能逐步改變產業結構，減少代工比率。同時，此次新冠肺炎打響了台灣的防疫、品牌，如何善用此一國際品牌形象，投入醫材、健康產業，並帶動電子資訊、傳統產業的海外行銷，提升商品附加價值，將有機會為青年族群開創嶄新的機會。

在專上教育過度投資的調整上，教育部除鼓勵大專院校合併外，甄選有意願學校，以先行先試模式，鬆綁師資、就業、課程的限制，並和國外大學合作，引進外籍人士來台就學，推動台灣成為華文教育中心，或可視為改革的起步。同時，提供若干誘因，使經營不善的私立院校退場，可以解決目前專上人力過度供給的困境。

至於服務業規模太小困境的突破，行政院應賦予各服務業主管部會一定比率的產業化績效指標（KPI），並改革公務員誘因機制使其勇於任事。同時，加強中高階公務員的輪調制度，提高跨部會協調、產業化思維，此外，以「先行先試」的「試點」地區，鼓勵部會進行創新，並引進投資。

在新冠肺炎後，全球經濟陷入衰退困境，台灣的出口貿易勢必受到衝擊。除了加強政府投資、消費之外，唯一操之在我的就是「服務業的鬆綁、產業化」。各服務業主管部會訂定一定比率「產業化KPI」，甚至改採負面表列的投資審查，將為服務業注入活力，精進商業模式、提升競爭力，進而全面提升服務業、青年族群的薪資水準。

青年人義無反顧地大力支持蔡總統，也是她連任的最大關鍵。但突破青年薪資停滯，為他們規畫未來發展願景的內容卻付之闕如，是就職演說中的一大缺憾。我們誠摯地希望蔡總統在未來的4年內，能夠儘速提出青年低薪的突破策略，為他們營造未來發光發熱的舞台。否則水能載舟也可以覆舟，在青年持續加薪無望、人才外流時，青年對執政黨能否維持這麼高的熱情支持度，可能就得打上若干問號了！