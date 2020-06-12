最近全球出現了一個弔詭的現象，「獨裁的民主國家」和「民主的獨裁國家」。我們試著想像，在面對香港反送中的示威時，如果習近平公開揚言，他會出動軍隊平息「動亂」，如果習近平又說「會有最凶猛的惡犬和最可怕的武器相迎」，那麼西方國家會是什麼樣的反應？但是，歷史的發展軌跡卻是始終讓人驚呼連連，就在中共通過「港版國安法」，香港民主派和西方國家正準備對中共發起新一波的抗議時，哪曉得突然出現了黑人弗洛伊德被白人警察壓制致死的事件，抗議場景一下拉到了美國，而且是遍地開花，再加上川普加碼演出，讓抗議示威活動持續不斷，甚至引發歐洲國家也加入了這個「黑人的命也是命」的運動，如今台灣熟悉的一句口號「今日香港，明日台灣」，居然換成了「昨日香港，今日美國」，真是何其諷刺。

在美國的示威現場，新聞記者竟也成了替罪羔羊，我們看到CNN的記者在連線時，居然被警察直接戴上手拷押走，這場景實在不可思議，雖然隨後被釋放，但是光天化日下的連線採訪，又是全球最知名的電視台記者，他其實不必說他是誰，一眼就看出來他是在連線的記者，他又不是隱形的自媒體或公民記者，在號稱民主模範生的美國，整天對著其他國家的新聞自由指指點點的美國，竟然還會出現這種違反民主的現象。當然，美國畢竟是老牌的民主國家，許多媒體和新聞從業人員選擇站在總統的對立面，勇敢發出正義之聲，例如，推特就毫不客氣將川普的推文標記為誤導資訊，讓川普氣得揚言要關掉推特。但事實上，川普是做不到的，因為言論自由和新聞自由是寫在美國憲法第一修正案的，美國開國元勳之一的傑佛遜就曾說過「如果由我來決定我們是要一個沒有報紙的政府，還是沒有政府的報紙，我將毫不猶豫地選擇後者。」這一點，川普實在差遠了。

自從新冠肺炎在美國大爆發以來，徹底凸顯了美國社會的問題，再加上這次的弗洛伊德事件，所謂的美國文明也存在著巨大的黑洞，這個問題長久沒有得到解決，甚至因為川普有意無意鼓動白人至上的觀念，讓所有少數族裔在美國一時間都陷入被歧視的境界中，人人自危。就像政治學者杭亭頓說的，在冷戰之後其實已經沒有什麼意識形態的衝突了，反而是文明之間的衝突，可以是國與國的衝突，例如伊斯蘭國家和以色列或美國之間的衝突，或這像是這次弗洛伊德事件所凸顯的一個國家不同族裔之間的緊張關係。香港回歸至今20年，中港關係卻越來越緊張，這豈是民主與共產之間的衝突就能概括一切，究其根源，恐將回到深層的認同問題。甚或我們看美國和香港接連爆發的大規模社會運動，不正凸顯了社會階層流動停滯的問題嗎？也就是窮人永無翻身的機會，只有訴諸激烈的抗爭。

其實，最諷刺的是，當川普總統說要派軍隊鎮壓遊行群眾的時候，美國國務卿蓬佩奧卻接見了當年六四的民運人士，在在讓人見識了美國面對國內和國際的雙重標準。在追求美國的國家利益和個人利益時，川普像極了義大利哲學家馬基維利筆下所描述的理想君王「要像獅子一樣的凶狠，狐狸一樣的奸詐」，也就是國家至上，其他一切價值都是工具。對外可以高舉人權，對內則訴諸民粹鞏固政權，所有手段工具都可以用來對付人民或媒體。然而最悲哀的是，高舉民主價值的台灣政府在面對美國這種雙重標準時，卻是只會跟著這位老大哥走，不敢表示任何異議。其實，台灣朝野都有共識，保護台灣的安全絕非飛機大砲，而是民主自由，如果我們和美國一樣也採取雙重標準，一邊指責大陸對香港的作為，另一邊卻對川普的作為選擇靜默，那麼我們還有什麼立場獲得國際上更多的支持。

「我不能呼吸」是這次美國社會運動的主要訴求，在台灣，現在的媒體幾乎一面倒站在執政者的一邊，底層的聲音被淹沒在一陣陣的掌聲中，反對黨則如奄奄一息的重症病患，政治上贏者全拿的現象是否已經讓人不能呼吸了。奉勸執政者，留給反對聲音的空間吧！否則難保不會出現「今日美國，明日台灣」。