說來諷刺，蔡政府進入第二任期，曾經喊得震天響、說要分散對大陸依賴風險的新南向政策，甚至中美貿易戰與新冠疫情後高唱的「去中化」，結果全部破產。財政部公布最新進出口數據，台灣對東協出口衰退，對大陸（含香港）出口依賴度創新高。藍營已失去話語權，民進黨既然已取得執政絕對優勢，就應該帶領台灣面對經濟離不開大陸的真相，鼓勵企業把握大陸新一波的機會。

財政部公布海關進出口統計，5月對大陸、美國、日本出口均成長，對東協及歐洲出口則續呈縮減。其中對大陸出口成長10.3%，對美國成長9.3%，對東協與歐洲出口衰退幅度都高達兩位數之多。更值得注意的是，今年1至5月對大陸出口占整體比重達41.5%，是近10年來最高點，比馬政府時代還高。

蔡政府對陸依賴度反升

這個數字就是一般人講的「出口依賴度」。4年前蔡政府上台時，指責馬政府「傾中」政策造成台灣對大陸出口依賴度過高，因此推出新南向政策。為「擺脫中國」，甚至「失格」單向給予新南向國家如免簽等優惠待遇，不惜引發一些社會問題。在中美貿易戰開打及新冠疫情導致東西對立時，更透過「側翼」鼓吹「去中化」、「自組供應鏈」的風向。

這組最新數據，其實是活生生、血淋淋地告訴蔡政府，台灣在經貿上不可能「去中化」；無論經濟理論或地緣政治實例，都明確告訴蔡政府這個定論。台灣與大陸地理位置相近，語言文化相同，大陸又是一個龐大又快速發展的經濟體。依照第一屆諾貝爾經濟學獎得主、荷蘭經濟學家丁伯根提出的「貿易引力」理論，兩國之間的貿易與兩國的經濟規模大小成正比，與兩國之間的地理上或文化上距離成反比，因此台灣當然對大陸出口依賴度高，既合理又正常。

現實案例非常多，最明顯的就是全球第一大經濟體美國的鄰國，2017年加拿大對美國的出口依賴度達76%，墨西哥更高達80%，無論這兩個國家多不情願讓出口全然地依賴美國，但這就是經濟與貿易規律必然的結果。早期東南亞國家最大或最主要的貿易夥伴是日本，但隨著大陸經濟規模快速膨脹，甚至超越日本成為全球第二大經濟體，現在大陸是東協國家最大出口市場，日、韓、澳對大陸出口依賴度都在3成左右，至於蒙古更高達85%。

事實上，蔡政府官員不必了解太多理論與國外案例，他們只要願意稍微回顧台灣的數據，其實心裡也該「有個底」。台灣對大陸的出口依賴度，從25%一舉躍升到40%的時期，不是綠營口中「賣台傾中」的馬政府時期，而是在扁政府時期，反而是馬政府後期把數字降到低於40%，但蔡政府上台後又開始上升超過40%，現在的41.5%更是10年新高。

其實，增加或降低的主要因素只有兩個：一個是大陸經濟規模的成長速度，這是扁朝出口依賴度大增的主因；另一個是大陸經濟表現好壞，這是蔡政府上台後依賴度反而上升的主因。

中美貿易戰、美國封殺華為、台積電赴美投資設廠、新冠疫情後的供應鏈重組等諸多因素夾雜下，未來台灣必然要面對更複雜又險峻的情勢，這從今年進出口統計的另一個數據可看出：美國占台灣出口比重增為14.5%，是近14年新高，也超越東協成為台灣第二大出口國。正如張忠謀形容台積電「成為地緣策略家必爭之地」一樣，台灣也已被推上地緣政治的前線。

做不到友中也不必反中

不論從過去4年的政策，或是基本的意識形態來看，蔡政府都是百分之百地對美國「一面倒」；但為台灣經濟命脈計，應盡量維持中立，即使做不到「友中」，亦無必要「反中」，更千萬不可變成美國反中的馬前卒。台灣註定不能擺脫大陸影響力的命運，該努力的是如何增加周旋的實力，而不是暴虎馮河的對抗。

許多人說：雞蛋不要放在同一個籃子，比喻分散風險的重要。此語不虛，但正如那些位在美、中兩大經濟體周圍的國家，難逃依賴大國的命運，台灣對大陸的出口依賴度也愈來愈高。既然這個籃子裡有這麼多雞蛋（出口集中大陸），那就顧好這個籃子（維持好的兩岸關係）吧。