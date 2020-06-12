報載台大學生會要提案清除校內的「不義遺址」，由於校內已無蔣公銅像，所以以校長命名的空間便疑似成了箭靶。許多校友擔心傅鐘、傅園會遭破壞，紛紛發動連署抵制。或許因為反彈聲浪大，學生會又趕緊撇清說拆傅鐘一說是台大校方刻意曲解，要校方向全民道歉。

台大學生會的所謂轉型正義，頗多令人費解之處。首先，會長接受媒體採訪時說，他們的轉型正義不是只針對傅鐘、傅園。言下之意，他們並不否認要消滅傅鐘、傅園，而且還可能對付其他校園內以人物命名的設施或建物。如今卻反咬說拆傅鐘是校方的扭曲，豈非做賊的喊捉賊？

其次，如果校內以人物來命名的空間都要轉型，那麼請別忘記，農經系還有間前總統李登輝系友文物陳列室，應一併列入轉型正義的對象。再者，根據《促進轉型正義條例》第二條，不義遺址應該保留，該清除的是威權象徵。請先弄清楚二者的區別再來談轉型正義。

事實上，《促轉條例》爭議極大，大學教育的目標之一，是訓練獨立思考與研究的能力。最高學府的學生代表不但不去思考法案本身的合理與否，反而盲目地附和當權者，要在校園執行當權者所認定的轉型正義，無怪乎被輿論批評為民進黨的爪牙，想藉此作為從政的捷徑。所謂士大夫之無恥，恐怕莫此為甚。

傅鐘是台大精神的象徵，在威權時代，校長傅斯年不懼威脅，勇於捍衛學術自由，為台大樹立了獨立思考、不受政治干擾的典範。自由，正是台大的驕傲，誰要假轉型之名摧毀傅鐘，就是在搞威權復辟。太陽花學運尚且引用過傅斯年的「若有學生流血，我要跟你拚命」，卻仍有激進分子因為傅斯年是所謂的「中國國族主義者」而否定他。若是非我族類必滅之，那麼，台大的前身是日本帝大，椰林大道有向日本天皇朝聖的意味，是不是應該先拆掉才對？

這幾天在Line接到大學系內和社團同學要求連署搶救傅鐘的連結，有人懷疑新聞的真實性，有人不相信會成真，更多是彌漫著憤怒或悲傷的情緒。據筆者的了解，很多台大在學學生都覺得所謂的「校園轉型正義」是沒事找事，無聊透頂。倘若這種政治髒手伸入校園的事件，只是少數激進分子刻意帶風向，以企圖達到某些政治目的，那麼不但應加以譴責，有良心的台大學生都應該發起反制。最保險的方法，不如按照部分校友的提議，申請傅鐘與傅園成為古蹟。歷史不到半世紀的中正紀念堂都可列為國定古蹟了，傅鐘與傅園有什麼問題呢？

（作者為國立台灣大學校友）