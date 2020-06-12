罷韓通過後，緊接而來的是高雄市長的補選競爭。民進黨以罷韓國家隊扳倒韓國瑜市長後自然老神在在，準備讓高雄市民只能在同一家品牌裡繼續挑選和上次同樣的商品。民眾黨此時則趁機拋出藍白合作的構想，想吃國民黨豆腐自然不在話下。但國民黨現在的孱弱，不足以抵擋民進黨在高雄的為所欲為，甚至連在中央也難以制衡其一黨獨大的專橫。當自己實力有限，「敵人的敵人」未嘗不能是朋友；透過藍白結盟以增強自己力量，為台灣民眾保有政治上的另一個選擇，又未嘗不是一個靈活的思考方向。

國民黨在罷韓戰前後，讓人感到並不積極，確實留給民眾黨見縫插針，挖角藍營支持者的機會。但民眾黨實力有限卻是無情的現實，如果能獨自推出夠強的候選人，何需尋求藍白合作？柯文哲之所以敢占國民黨便宜，應該是算準國民黨不會輕言合作。

儘管國民黨中央現在的回應也沒說死，國民黨內對於藍白合作的擔憂不難理解，主要就是擔心支持者混淆藍白的界線，最後被民眾黨收割。但是高雄市長補選一役，國民黨要獨自贏得勝選，希望渺茫。幾乎可以預見，補選的失利，會讓藍營部分支持者對無法抗衡民進黨的國民黨更加失望；對堅定的韓粉而言，更會對黨中央無法為韓討回公道而心存怨懟。國民黨與其拱手讓民眾黨接收不滿的支持者，不如大膽跳脫既有框架。事實上，就算藍白合作，高雄補選未必勝出，但藍白合作後就算敗選，民眾黨將難接收藍軍支持者。如此，國民黨不僅失分有限，在政治上也更進取。

首先，從民進黨的初選過程，以及罷韓的操作等等，國民黨與民眾黨均體認到民進黨為勝選，即便自己同志都可以無所不用其極，毫不手軟，趕盡殺絕，更別說是黨外對手。未來不論誰要挑戰執政大位，或阻擋其政治利益，綠營國家隊與網軍將會毫無懸念地圍殺，如同對付韓國瑜一般。柯市長想把綠營下一個箭靶推給侯友宜市長，但以鄰為壑並無法保全自己，與其被民進黨各個擊破，或許結盟力抗會有更好的結果。

高雄其實只是藍白合作的試金石，如果雙方可以在高雄合作，就開啟了未來在2022年地方選舉，甚至2024年的立委與總統大選攜手的可能，這對民進黨而言，將會形成真正的壓力。

其次，只從兩黨的生存與利益出發，藍白合作未必能引發共鳴，更重要的意義在於凸顯制衡一個已經完全執政，從一黨獨大正在走向一黨獨裁的政黨。反共與反中，不能是反民主的合理化理由；反對假新聞，不能成為箝制言論的正當性來源；政治競爭不是趕盡殺絕，鬧出人命。藍白兩黨或許各自都推不出強有力的人選，但是合作對抗綠色新獨裁，也許可以說服一些黨派色彩較輕的中道力量挺身而出。這就讓國民黨有機會爭取更寬廣的民眾支持。

只要合作有正當性，國民黨不僅無須擔憂被民眾黨「超車」，反而更是跨越過去窠臼，甚至重新向年輕人招手的契機。國民黨過去因為時勢所迫可以「聯俄容共」，也曾經「國親結盟」，現在又何須自縛手腳，自我框限呢？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）