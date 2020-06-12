川普總統歷經新冠疫情處理失當、佛洛伊德命案引發歷久不歇的全國性抗議活動兩大打擊，民意支持度重挫，最新蓋洛普民調只剩下39%，較5月大跌10個百分點，他的連任之路將非常顛簸。

川普主要支持群在工商界、軍隊、基督教會及白人庶民，新冠肺炎後走偏鋒的中美貿易戰打法，讓企業界開始擔心失去中國市場；弗洛伊德事件中，川普濫用軍事力量維安，引起國防圈反彈，前國防部長馬提斯、前幕僚長凱利、前中央軍區司令艾倫上將，都公開批評川普不當，參謀首長聯席會議主席米利還因為穿軍裝陪同川普總統走到聖約翰教堂拍照而公開道歉，現任國防部長艾斯培雖未道歉，但承認「破壞軍隊與政治分離的承諾」。

基督教徒對川普的支持度本來就已經滑落，為了保護川普到白宮對面教堂拍照推文做秀，鎮暴警察使用辣椒彈和閃光彈驅離示威群眾，讓教會震驚不已，紛紛發表聲明譴責川普。川普白人基督徒支持率下降11個百分點，白人女性支持率也下滑。

《華爾街日報》與NBC進行的對比式調查中，川普黨內選民和中立選民支持度都下降7個百分點，15%共和黨登記選民不支持川普，相較民主黨，只有5%不支持拜登，整體民調，川普落後拜登7個百分點（拜登49%對川普42%）。

過去50年只有卡特及老布希兩位美國總統連任失敗，他們在6月的民意支持度都是30%，川普已接近連任失敗邊緣，他內心的焦慮，可以想像。

川普形式風格怪異極端，兩岸都必須非常小心，防範任何因美國選舉需要而引發的擦槍走火風險，單邊依賴川普政府的蔡政府，也要做好美國可能變天的準備。