從2016年蔡英文總統就職，高舉分散對外投資風險大旗，先後推動新南向政策，及祭出鼓勵台商返台優惠措施。4年下來，雖然帶動一波包括在台本土企業及大陸台商，轉往東協、印度等地投資設廠風潮，以及取得台商回台投資額破兆的績效。再加上美國川普總統隨後片面掀起中美貿易戰，蔡政府所推動的台商返台及新南向政策，儼然被視為是協助海內外台企分散風險的「超前部署」。然而，正所謂患難見真「情」，面對今年開年以來新冠疫情肆虐對經濟所帶來的衝擊，固然使全球各國無一倖免，而就台灣來說，它對新南向及台商返台這兩大經貿政策的衝擊影響之真實「情」況為何，毋寧更值得正視與省思。

於此，不妨根據財、經、金等相關部會最新發布的相關經貿投資數據做為檢視、評斷之資。

首先，依據財政部最新發布的統計資料，今年5月台灣對主要市場的出口呈現「兩極化」的表現。其中，對大陸和香港出口額121.2億美元、年增10.3％，為歷年同月新高，占總出口比重達44.9％。而累計今年前5月出口占比為41.5％，更是締造近10年最高數字。

相對的，蔡政府為推動新南向，自2016年砸重金協助台商拓展的東協國家市場，今年5月的出口表現卻呈現近4年半來最大衰退，出口額僅38.2億美元。而累計前5月占出口比重只有15.9％，創下近10年新低。

檢視今年前5月台灣對外貿易最主要的兩大市場，對大陸市場和東協市場的出口占比，竟然出現10年來新高與10年來最慘的「兩極化」走向。財、經部會官員的說辭，自然是歸因於受疫情封國影響的短期現象。然而，包括工業總會、中小企業總會等業界人士的看法，則直指台商西進大陸多年，已經習慣了大陸的經營模式，加上大陸龐大的市場磁吸效應，現實上台商並不可能輕易的放棄大陸市場。而相對的，台企轉戰東南亞，不論是語言或法令規章，卻讓許多台企難以適應。

其次，根據經濟部統計處最新公布的我國外銷訂單海外生產比，在今年2月疫情剛爆發的時期，曾經下跌到只有40.65％，創下將近14年來的新低，但隨著大陸逐步解封復工，到了4月份海外生產的占比不只快速回升到56.01％，更創下歷年來同期新高。

解讀台灣企業在台接單再轉交境外工廠生產交貨的運營模式，今年的前3個月平均占比下降到4字頭，自然是因該階段各國紛紛封境，使產業鏈無法貨暢其流。然而一旦疫情緩解，則海外生產的占比就快速回升，甚至創下新高。這說明了台灣的生產製造業，即使面臨新冠疫情後，各國保護主義抬頭、逆全球化浪潮來襲，使「接近市場、在地化布局」成為新主流，但今天的大陸不只已是全球前三大的經濟體，同時更兼具全球工廠和全球市場的雙元樣貌。相較於東協市場的單薄，台商不只無法放棄大陸市場，未來更要依循「接近（大陸）市場」及「在地化布局」作為投資、生產、貿易的優先指標了！

正是基於這樣的「務實」認知，讓台灣的海外生產比迅速的回升到5成6的占比。而金管會最近公布的相關數據，恰好可為此一趨勢提供佐證。根據金管會統計，至今年第一季止，上市櫃公司投資大陸的金額累計已達新台幣2兆5,284億元。而即使在經貿活動陷入半停頓狀態的今年第一季，對大陸的投資金額還是又增加了174億元。

回顧過去這一段時間，美中貿易戰加上新冠疫情，使大陸投資環境正在改變。但台商顯然還是看中大陸市場的龐大商機，因此即使有些低附加價值的產業紛紛外移，但在產業重新洗牌後，台商有出有進，赴大陸的投資金額仍是有增無減。

在台商無法割捨大陸市場的前提下，即使蔡政府的新南向政策如何砸重金，或給返鄉的台商各種稅費優惠，但涵蓋財、經、金三個部會的相關統計數據，卻說明台商即使明白雞蛋不應放在一個籃子裡，但還是會務實的做出對各自產業最有利的投資營銷組合。

相形之下，蔡政府的新南向與台商返鄉方案，姑不論有無想要貫徹去中國化的政治意含，但是面對將近3/4的上市櫃公司都有在大陸投資的現實，如果兩岸遲遲不解封，無法務實看待兩岸唇齒相依的經貿關聯，則自許為防疫優等生的台灣，到了疫後拚經濟階段，台灣恐將淪為末段班。如此政府，產業雙輸，又豈是台灣所能承受之重！