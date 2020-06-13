蔡英文總統在4年前大張旗鼓地提出「新南向政策」，強調要加強和東南亞國家經貿往來，「以擺脫以往過於依賴單一經濟體的現象」。4年來這項重大政策到底有什麼成績？

看看統計數字就曉得，這4年來，台灣和東南亞國家的貿易增長乏善可陳，幾乎是原地踏步。更打臉蔡總統的是，今年4月和5月的統計數字顯示，與去年同期比較，台灣對東南亞國協的出口額分別衰退12.2%和17.9%，占台灣總出口額的比重降為15.2%和14.1%，跌落至近年來新低。同一時期，台灣對大陸和香港的出口卻分別增加了14.0%和10.3%，占台灣總出口額的比重升為44.4%和44.9%，創下了歷史性新高。

從李登輝到陳水扁到蔡英文，東南亞都被視為台灣減少對中國大陸經濟依賴的主要出路，可是，「南向政策」失敗了還不夠，又來個「新南向政策」，依然灰頭土臉。為什麼這條路走不通？其實，只要真誠面對現實就曉得，東南亞市場是替代不了中國大陸市場的，原因如下。

首先，談成本效益評估。台商布局必須面對要素、運輸和交易三種成本，在要素成本方面，東南亞的工資和土地固然低廉，但是，若考量員工素質和管理，以及水、電、原料、配套部件供應等等，東南亞未必較佳。在運輸成本方面，中國大陸在地理距離、交通設施和產業集聚上，優於東南亞地區。在交易成本方面，台商在大陸市場享有語言文化的便利，大陸官方則提供了比東南亞國家效能要好的服務。

其次，論制度安排落差。台灣和東南亞國家沒有邦交，除了新加坡之外，沒有任何一紙自由貿易協定。相對的，海峽兩岸之間有著ECFA和23項協議的支撐，大陸方面還提供了「31條」、「26條」和「11條」的惠台措施，制度安排所導致的待遇差別很明顯。如果再考慮由大陸主導的RCEP即將啟動，制度安排的誘因就更突顯了。

最後，看市場成長展望。大陸的經濟量體將近東協國家5倍，近年來的經濟成長率仍高於東南亞地區，新增市場份額大小不言可喻。更重要的是，中國大陸已經邁開了產業升級轉型的步伐，東南亞則處在接收勞力密集產業的階段，除非台商不想轉型升級，否則，哪邊的機遇比較大，是很清楚的。

唯有真誠面對現實，遵循經濟規律，台灣的經貿才有出路，而這條出路註定了繞不開大陸市場。不務實，不管「南向」或「新南向」，都此路不通。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）