衛福部針對352項醫材訂下差額收費上限，並將於8月上路，引發醫界反彈。陳時中部長先前說明，若對「品項」有所質疑，可於一兩天內反映，會請專家討論。這意味政策已定，只可能局部調整。但驚動了蔡總統，日昨陳部長已順應民意宣布暫緩，但筆者認為此事可直接宣布取消，免繼續讓醫界產生疑慮。

醫療行為在全球都一樣，因具有「資訊不對稱」特質─醫師對病況和醫材了解遠超過病患，若受利益驅使，可能明示或暗示病患自費使用高價醫療或醫材，圖利醫療機構和己身。這被認為是多國醫療費用迅速飆漲的重要原因，特別是美國。因此，如何為缺乏足夠資訊的病患把關，不讓其承擔偏高之醫療費用，已成各國醫療主管部門的共同挑戰。

通常，針對「資訊不對稱」現象，最好的應對就是設法讓資訊「趨向對稱」。例如，確保醫師必須充分說明，存在的各種醫療選擇和醫材的價格及特性，甚至由政府提供查閱相關資訊的機制，再由消費者自行決定。這當然很難完美，不少決定是在診療室當場就要做出，而醫師是立於資訊優勢之一方；但可以要求價格較高之費用（如超過1或2萬元），須提供病患充分考量期限。但是，若政府要直接設定價格上限就必須非常謹慎，醫界和藥界早就抱怨，因衛福部給付（或被預期給付）太低，某些優良藥品已退出台灣，先進醫療技術也未被引進，這其實並不利於消費者。

當然，若完全放任「市場競爭」，某些醫療機構相對重視追求「利潤」，且醫師收入也可能和利潤相關，其收費確實會有偏高狀況；因此，衛福部為消費者把關、設定價格上限，理論上不能說不對。問題在於，價格設限在實施上屬高度困難之事，僅因價格差異就來設限，極可能導致品質好的醫材被淘汰出局。

陳部長舉例，若某醫材在多數醫院收費落於5到10萬元，上限價格可能訂在10萬元，只有定價在15或20萬元的院所才受影響。若售價20萬元的認為其醫材確實好過10萬元的，可以拿相關數據證實其真的較好，賣貴就沒有問題。乍聽之下言之成理，但醫療行為和醫材成本效益各不相同，許多是難用數據表述者，受限之產品或服務極可能直接退出市場。

衛福部在懶人包中，以二焦點人工水晶體為例，市面上15個品項，價格落在4～9萬元，健保核定費用為5.7萬元，若價高者退出市場，「並不影響病人權益」。這有如舉例說：賣蘋果的攤商有15個，價格落在1斤50元到150元，視來源為日本、韓國、台灣、美國或智利等等而定，其口感、甜度、色澤、大小、包裝、區位、成本和競爭策略都有不同，甚至不同季節也有不同價格。但政府卻限價一年四季每斤都不得超過80元；結果超過80元的高檔蘋果全退出了市場，政府卻說「不會影響大家權益」。

醫療行為更加複雜，除了醫材還有前後相關服務。如裝置人工水晶體，就包含使用術前檢查的設備、手術用的顯微鏡、超音波乳化機、開刀房的無菌設施等等，各家醫院都存在顯著差異，設備價格可以差異數百萬甚至上千萬元，關係到植入水晶體的計算是否準確，但卻都不在健保給付之內。衛福部只看水晶體價格，表面上是在為病患花費，但也在促使業者使用較差的相關設備，降低了醫療水準，甚至增加了醫療糾紛。

衛福部用心良苦值得肯定，但醫材只是整套醫療服務的一部分，不宜切割只處理醫材價格；既然無法精細評估每個環節配套，可以直接宣布取消，免得互不信任反而雙輸。

（作者為美國約翰霍浦金斯大學經濟學博士）