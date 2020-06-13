疫情期間中美兩強明爭暗鬥，關係每況愈下，民進黨當局則見縫插針，與美國愈發眉來眼去。中美戰略競爭勢必愈演愈烈，而且美國將笑到最後，故台灣迫不及待對美一邊倒。的確，中美關係狼煙四起，「新冷戰論」和「脫鉤論」不絕於耳。但根據大陸學者吳心伯等人的研究，中美之間正在形成一種新型大國競爭關係，競爭的結局不會是簡單的你贏我輸。

從傳統上來講，軍備競賽、結盟對抗和意識形態攻訐是大國權力競爭的主要表現。美蘇冷戰爭霸就是典型案例。這一競爭模式具有強烈的對抗性，基本上是你死我活的零和博弈。冷戰便以美國的勝出，蘇聯的解體而告終。美國學者福山早在1989年就宣告了歷史的終結。然而，當前的中美戰略競爭與過去的大國競爭存在顯著區別。

正如季辛吉在《論中國》一書中指出，「美中之間的決定性競爭更可能是經濟和社會競爭，而不是軍事競爭。」儘管有人主張中國應當擴軍備戰，但2019版的《中國國防白皮書》仍然堅持防禦性的國防政策。2020年中國國防支出預算增長6.6%，漲幅低於2019年。這些都說明即使美國咄咄逼人，中國也無意與美國展開軍備競賽。就算中美存在一定程度的軍事較量，中國也只是謀求在東海和南海與美國勢均力敵，從而令美軍知難而退，而不是在全球爭霸。相比有節制的軍事現代化，中國顯然將更多資源用於打造現代化的經濟體系，以及推進國家治理體系與能力的現代化。

由於中國將中美競爭更多置於經濟實力與社會治理能力的範疇，中美競爭的慘烈程度會明顯低於腥風血雨的傳統大國競爭。中美在應對疫情上的不同表現就引發了全球輿論關於兩國政府體制與治理能力的熱烈討論，從而使國家治理意外地成為這一階段中美競爭的主戰場。雖然川普政府一直在甩鍋，但事實勝於雄辯，美國兩位公共衛生專家最近就在《時代》周刊撰文，痛陳美國現在是全球新冠肺炎病例最多、死亡人數最多的國家，死亡率超中國100倍。

雖然經濟相互依賴有時會加劇中美競爭，但「你中有我，我中有你」的格局有助於確定競爭的邊界，防止最壞情形的發生。川普在經貿領域對中國大打出手，一方面當然要限制中國實力的持續增長，另一方面又想在中國市場攫取更大的利益。因此，儘管「脫鉤論」甚囂塵上，川普既不可能完全切斷中美經貿紐帶，也不可能使整個中美關係走向徹底決裂。更何況，要找到一個從體量、基建、營商環境等各方面都足以替代中國的市場，談何容易。

中美競爭的結局很可能是美國無法打敗中國，但中國也無法取代美國。長期來看，美國無法避免其地位和影響力的相對下降，也無力全面遏制中國的發展。中國的地位和影響力不斷上升，但無法全面取代美國。即使中國在經濟總量這一指標上超過美國，美國在軍事、科技、金融、創新能力以及高等教育等方面仍然保持其相對優勢。雙方即便心不甘情不願，也只能在競爭中共處，在共處中學會管理競爭。

總之，在中美新型競爭關係的框架下，鹿死誰手並非一望可知。民進黨可別押錯了寶。