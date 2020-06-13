中國國民黨在幾次失敗後，都曾經進行了重要的改造工作。民國39年（1950年），國民黨丟掉大陸江山，當時蔣中正主席啟動改造委員會；民國89年（2000年），首次政黨輪替後，有連戰主席主導黨務改造。前者全面檢討黨的組織與思想，後者啟動黨員重登記並將原黨務系統大幅縮減。

國民黨這兩次改造都是成功的。前者是建構了「以黨領政」的政治體制及重整思想，為國祚安全、地方自治、經濟繁榮、教育普及、文化復興打下了基礎；後者則是以主席改由黨員直選，打破國民黨列寧式政黨產生黨主席的邏輯，以黨員有權的角度來推動黨務，爾後也確實協助馬英九取回執政權。

今年初國民黨再次大敗，新任黨主席江啟臣展開黨史上第三次改造工作。6月19日將召開改造委員會全體會議，屆時會提出甚麼樣的改造建議報告，大家正在拭目以待。

改造僅有權者閉門造車

相對於以往的兩次改造，國民黨此次改造一開始就缺少參與者的多元性。黨員與民眾並不了解參與改造委員會的成員是哪些？為何長期對國民黨改革有期望與建議的黨員卻沒有參與？為何缺少社會賢達參與的諮詢機制？參與者與主導者為何仍是既有權力結構中的黨職者？簡單來說，為何這次可能攸關國民黨未來生死存亡的大改造，卻是僅讓有權者主導的閉門造車？

改造委員會就「組織改造、兩岸論述、拔擢青年、健全財務」四大面向進行改造，並分別組成小組自4月初起進行兩個月的討論。但是從目前的進度看來，這4個面向都缺少耳目一新的成果，更別說感動人心了。

國民黨在民國89年（2000年）的改造中，已確定國民黨為「以黨員為主體」的政黨，黨主席開始直選產生，但改造工程只做了一半，所有黨員只有選舉權，卻無參選權，參選黨主席需有中央委員或中評委資格，門檻限制過高，致使許許多多活躍在社會各角落的國民黨籍菁英無法參選，外界活水無法引入，這將使得國民黨的領導階層永遠將是權力的老面孔。反觀民進黨目前的主席參選資格條件僅為「連續兩年黨籍」，難道國民黨還堅持不改？

在組織方面，國民黨目前黨代表、中央委員、中常會的人數是所有政黨中最多者。相對的，民進黨黨代表不到300人，中央執行委員（中執委）30人、常務執行委員（中常委）10人。中國共產黨有幾千萬黨員，中央委員也只有200人，中央政治局委員25人，中常委也才7人。各界將拭目以待國民黨如何精簡。

另外，目前中常委和中央委員的選舉方式也遭社會垢病已久，讓國民黨的形象大傷，這些委員未來是否仍然以間接選舉方式產生？也是外界注目的地方。

兩岸論述是國民黨論述中的重中之重。2014年太陽花運動以後，國民黨就節節敗退，兩岸論述被外界認為是敗選原因之一。國民黨內部對於應該繼續堅持九二共識、放棄九二共識、或深化九二共識，有不同看法。很遺憾地，此次改造並沒有進行兩岸路線的大辯論，而只是做內部研究，外界無從得知其最後結論。

不敢碰黨的定位與兩岸

另一個重大關鍵，但此次改造卻不敢碰，即國民黨的定位論述。是否仍堅三民主義做為治國理念？如何定位中國國民黨的「中國」兩字？國民黨不接受北京「一國兩制」，但對於「統一」的定義及想像為何？是否還主張「三民主義統一中國」、「國統綱領」，或有其他主張？對於民族認同的立場，台灣人是否為中國人？這些都是外界質疑國民黨的核心問題，國民黨不可迴避，也不應迴避，更不可自我否認。如果國民黨寧為「小綠」，放棄在兩岸議題上領導台灣，可以預言，一個拋棄歷史的政黨，將註定成為泡沫。

政黨最大的危機不是失敗，而是不能檢討；最大的悲劇，不是找不到問題，而是沒有想認真去找。從目前的訊息看來，國民黨在改造的「廣度、深度、強度」上都缺乏亮點，方向也有失誤，要讓選民重拾對國民黨的信任或委與執政大任，實在不容樂觀。

期望努力奮起的國民黨不要再讓社會失望，最終能夠端出讓大眾肯定的改造方案，重拾社會對國民黨的期待！