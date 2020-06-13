國民黨在總統大選慘敗，如今又遭逢罷韓巨變，聲望和士氣盪到谷底，正當為高雄補選提不出人選之際，民眾黨頻頻喊話招手，拋出藍白合作的構想。沒想到已經坐困愁城的國民黨又陷入掙扎，黨內對於藍白合作的反應兩極。以國民黨目前的衰勢，還認為自己可以獨木撐大樑，實在是高估了自己。

從兩次台北市長選舉可以看出，台北市藍軍的實力已經無法支持國民黨的候選人，韓國瑜在高雄捲起韓流是因為他打出非典型的戰略，完全不沾國民黨的形象才能脫穎而出，反而是國民黨沾了光。總統大選和罷韓之後，更證明台灣的政治選舉已經脫離藍綠廝殺的格局，尤其民進黨完全執政，黨政軍媒一把抓以後，國民黨幾乎沒有呼吸的空間。

民進黨是步步進逼，趁罷韓之後「割喉割到斷」，對在野黨絕不會手軟。如台北市議員羅智強說的，滅韓之後，就是「除秀，殺柯，儆侯」，柯文哲早已意識到民進黨隨後就會大啖「蚵仔煎」，國民黨還天真地以為自己是最大在野黨。

高雄市長的補選對國民黨和民眾黨都是重要一役，如果再讓民進黨拿回去，國民黨就真的要邁向泡沫政黨了。民眾黨立委蔡壁如說，時間緊迫，要合作還有空間，但百年大黨的國民黨要跟人家合作確實很困難。事實上，國民黨早已是個落魄大戶，要振興家業還是要敗家拜到光就在有沒有決心。

其實，國民黨已經輸到脫褲，廣結善緣，自助人助才是現階段振興手段。在蟑螂橫行時候，最管用的就是拿起藍白拖一巴掌拍下去，保證血濺三尺，立馬斃命，比什麼克蟑藥都管用，在此緊迫時刻，國民黨最需要的就是藍白合黏的藍白拖。