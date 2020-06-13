根據台經院每個月所公布的營建業營業氣候測驗點可知，廠商看壞未來半年房市景氣，於2020年2月大幅躍升至64.9%，3月亦有59.5%；但4月來看未來半年房市景氣，看壞比例已明顯縮至28.2%，反而看好比重攀高至43.6%，顯示5月開始對於我國房地產市場而言，將進入後疫情時代，首先反映的是房市信心度的上升，甚至後續商用不動產型態的重塑，亦是疫情後的重要趨勢。

首先就住宅市場方面，4月為新冠肺炎疫情衝擊國內房市交易最為明顯的時期，主要是疫情已使得歐美成為重災區，加上國內境外移入的感染人數上升，且經濟前景能見度降低下導致民眾暫緩購屋計畫，觀望氣氛濃厚，國內六都建物買賣移轉件數年增率為-8.0%，此局面不同於1~3月年增率均為正數態勢，且總計1~4月六都建物買賣移轉件數年增率由1~3月的6.8%下滑至2.7%。

不過在歷經2020年4月房市成交量萎縮之後，隨著5月國內本土疫情感染已趨近落幕，加上部分舊案略有讓利，吸引部分投資置產需求增加，甚至長期置產族因國內房貸利率創下史上新低、資金充沛，且剛性購屋需求及資金流向仍支撐房市交易動能，故房地產成為投資避險之處，顯示下半年在疫情因素趨於淡化後，投資置產及剛性遞延性買盤將可望逐步釋出。

其次在商用不動產方面，疫情對於國內商用不動產的影響則各有所異，在2020年首季疫情重創商圈消費人潮，致使店面租賃市場表現明顯轉差之後，雖然疫情因素逐步落幕，但短期內店面租賃市場行情難以快速轉佳，畢竟仰賴在觀光人潮以及消費體驗經濟的非民生通路之百貨商場、免稅店與其他綜合商品零售在疫情過後恢復至正常水準仍需時間，更何況店面租賃市場也仍需面臨實體與線上通路結構性的調整問題。

而2020年以來辦公室租賃市場行情因供給緊俏而依舊能見度高；至於商用投資市場中基本面穩固的防禦型物件有機會成為保本避險標的，特別是目前壽險業者資金充沛，因而預料壽險業資金仍會伺機而動進入商用不動產；2020年以來土地交易規模意外因指標大案陸續標出而持續創新高，後續尚有標售大案可加持，反映在低利環境、游資充沛的經營環下，具有長期穩定收益、發展潛力的標的，也成為壽險業者獵地的對象。

而在後疫情時代對於不動產業的意涵，商用不動產型態的塑造值得期待，包括企業對遠端辦公平台及智慧化在內整體辦公生態的打造，將為辦公物業的新趨勢，同時商辦仍是投資人青睞的不動產投資類型，主要是因防禦型策略、穩定收益流所致，且市場對工業物流地產投資意向也有所上升。

綜而言之，2020年國內房地產市場重要投資趨勢與焦點，將包括全球經濟充滿變數，房地產仍為避險首選，以及以公辦都更、設定地上權、捷運聯開案為主的政府招商案仍是亮點，另外共享辦公室、商務中心等新型態租賃漸成主流等影響，工業及混合型態建物漸受到青睞，再者美中緊張關係升溫，台商回流趨勢持續，將加持工業地產，最後倉儲物流、冷鏈物流、資料中心所帶動的另類地產投資，亦是2020年的投資機會。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員）